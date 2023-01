Casa calda con poche gocce, ne basteranno 3 sul pavimento: altro che termosifoni

Con poche gocce di questo ingrediente avremo una casa molto calda. Ecco di cosa si tratta e come utilizzarlo.

In questo periodo stiamo vivendo dei giorni molti freddi per via delle temperature che si sono abbassate notevolmente rispetto le settimane scorse dove invece il clima era abbastanza mite.

Le previsioni del tempo ci hanno avvertiti che questo inverno sarebbe stato uno dei più freddi degli ultimi 21 anni e per questo in molti si sono muniti per affrontare le insidie del freddo e del gelo.

Casa: come renderla calda con pochi ingredienti

Inoltre, negli ultimi giorni, sta spopolando l’influenza Australiana che sta mettendo molti italiani KO con febbre, raffreddore e una tosse interminabile e pertanto ci vuole del caldo per poter guarire, oltre che le giuste cure.

Non bisogna quindi avere ricadute e per questo è sempre meglio tutelarsi e far si che ci possa essere un giusto grado di temperatura nelle nostre case grazie ai sistemi di riscaldamento.

Nelle case più moderne, c’è il riscaldamento automatico ma nelle più vecchie invece questo non accade e quindi ci si ritrova spesso con muri e pavimenti freddi che tendono a trattenere umidità.

Per questo si accendono stufe e termosifoni e si fa in modo che il calore sprigionato da questi possa rimanere a lungo sulle superfici e si utilizzano pannelli calorifici o fogli di alluminio.

Ma per i pavimenti, le cose si rendono più difficili, per questo nelle nostre abitazioni spesso troviamo dei tappeti che tendono a non far entrare in contatto i piedi direttamente con il suolo a volte anche gelato.

Il metodo infallibile

Ma esiste un metodo per far si che il nostro pavimento sia sempre caldo e che trattenga il calore utile per non rischiare di avere una casa fredda d’inverno e per far si che questa soluzione funzioni abbiamo bisogno di alcuni ingredienti.

Prima di tutto dobbiamo prendere dell’acqua calda e mischiarla con delle gocce di succo di limone e un cucchiaino di bicarbonato per poi aggiungere dell’olio essenziale per far si che ci sia un buon profumo.

Dopo aver fatto una passata di questi, bisogna prendere dell’olio di lavanda, del sapone di Marsiglia, e dell’altra acqua calda per poi sciogliere tutti gli ingredienti all’interno di un secchio.

Prendiamo uno straccio e inseriamolo al suo interno per poi strizzarlo e farlo passare sul pavimento in modo che possa igienizzarsi e riscaldarsi in un modo che non ti saresti mai aspettato.

Seppur semplice, questo metodo tende a trattenere il calore che si sprigionerà per molte ore e anche il suo profumo rimarrà inconfondibile e la nostra casa sarà calda e accogliente come non avreste mai pensato.

Per qualche ora, i pavimenti rimarranno caldi e potremo godere di questa sensazione senza dover ricorrere ai sistemi di riscaldamento e di conseguenza avremo risparmiato anche dei soldi in bolletta.

Non vi resta che armarvi di secchio e mazza da lavare e dell’acqua calda con gli ingredienti sopra citati per poi rilassarvi e godersi il tepore che avrete sviluppato.