I truffatori non vanno in vacanza: il loro ingresso preferito per entrare in casa

Purtroppo truffatori e ladri non vanno mai in vacanza. Scopriamo insieme il loro ingresso preferito per entrare in casa tua quando meno te l’aspetti.

Le vacanze estive dovrebbero corrispondere ad un periodo spensierato. Si stacca infatti la spina dal pensiero di andare a lavorare tutti i giorni e ci si ritaglia del tempo da trascorrere con gli amici o i familiari. Quasi sempre le persone decidono di partire alla volta di una meta sconosciuta ed è per questo che lasciano la loro casetta per qualche tempo. In realtà nessuno dovrebbe preoccuparsi quando si allontana da casa propria, ma quello che succede nella vita vera è ben diverso. I truffatori e ii ladri sono sempre in agguato, motivo per cui potrebbero invadere la nostra proprietà quando noi non siamo in grado di fermarli. Come se tutto questo non bastasse, pare che questi malfattori abbiano delle tecniche specifiche per introdursi nelle case altrui. Si parlerebbe perfino di un ingresso preferito. Ecco cosa sappiamo su questo argomento!

Furti in Italia: un fenomeno in costante crescita

Tra le piaghe della criminalità odierna rientrano sicuramente i furti. In Italia, nell’ultimo periodo, le cose sono cambiate, complice il fatto che molte persone hanno perso il loro lavoro e i prezzi dei beni alimentari sono saliti alle stelle.

I ladri preferiscono gli appartamenti e pare che ogni giorno 600 di questi vengano derubati. Nella maggior parte dei casi i malfattori riescono ad introdursi nell’abitazione forzando una finestra. Queste possono essere danneggiate con più facilità, mentre la porta di casa risulta essere molto più resistente.

Purtroppo non esistono particolari distinzioni per quanto riguarda il giorno e la notte. Spesso, infatti, chi si macchia di tale reato osserva per diverso tempo le sue vittime, in modo da agire quando queste non sono in casa. Se una volta si preferiva la notte ora non si hanno particolari problemi ad agire in pieno giorno. Alle volte il ladro riesce a comportarsi in maniera del tutto indifferente, in modo da non destare sospetti nei vicini e in tutti quelli che si trovano nelle zone circostanti alla casa da colpire.

I truffatori entrano dalle finestre: ecco perché le preferiscono

Nel paragrafo precedente abbiamo parlato di come i ladri preferiscano utilizzare le finestre rispetto alla porta d’ingresso. Nella quasi totalità dei casi, infatti, rappresentano la via d’accesso principale, in quanto possono essere rotte e forzate con estrema semplicità.

Molti ladri utilizzano la tecnica del foro ricorrendo ad un semplice cacciavite. Basta infatti praticare un piccolo buco nei pressi della maniglia in modo da farvi passare attraverso un oggetto che riesca a consentire un appiglio e forzare così l’apertura della finestra.

In questo modo non c’è bisogno di rompere il vetro della finestra e si può agire indisturbati senza fare il minimo rumore. La persona colpita si accorge dell’intrusione a seguito della mancanza degli oggetti cari oppure visionando la presenza di questo foro sulla finestra.

Come rinforzare la propria finestra per renderla più sicura

Vista l’emergenza legata all’aumento dei furti, diverse ditte hanno creato dei dispositivi in grado di aumentare la sicurezza delle proprie finestre. Le nuove strutture riescono a respingere ogni tentativo di intrusione in quanto si avvalgono di componenti speciali in grado di fermare i ladri.

Parliamo di un sistema antieffrazione da collocare sul perimetro dell’anta della finestra. Così facendo si andranno a collocare tanti nottolini lungo la chiusura della struttura, impedendo l’apertura della stessa in un unico punto. Solitamente i nottolini in questione vengono definiti a funghetto poiché si mimetizzano con la struttura della finestra, bloccandone ogni tipo di movimento.

Un’ottima soluzione è rappresentata dalla presenza di una piccola chiave sulla maniglia della finestra. In questo caso non si disporrà solamente della chiusura originale, ma di un rinforzo che potrà essere rimosso solo tramite il possesso della chiave. È inoltre possibile disporre di vetri di sicurezza che risultano essere molto più resistenti rispetto a quelli tradizionali e di kit di allarme che si azionano al più piccolo movimento.

Questo tipo di finestra rappresenta sicuramente una barriera molto difficile da sormontare anche per il ladro più esperto. Sicuramente l’investimento non sarà dei più bassi, ma è possibile affidarsi a delle aziende che potrebbero fare dei prezzi lancio soprattutto in vista delle vacanze estive. Non perdete quindi la possibilità di mettere in sicurezza la vostra casa prima di partire per la meta dei vostri sogni.