Posteggia ma è riservato ai disabili: inaspettata la vendetta di questa cittadina

Occupare il parcheggio riservato ai disabili, pur non avendone diritto, purtroppo, capita molto spesso. Non tutti i cittadini, però, ci stanno. Vediamo cosa è successo.

Una cittadina ha voluto vendicarsi perché un uomo aveva parcheggiato il suo camion in un posto riservato ai disabili.

Parcheggiare sul posto dei disabili non avendone diritto

I protagonisti della vicenda che stiamo per raccontarti oggi riguardano un uomo e una donna: il primo ha parcheggiato il suo camion nel posto riservato ai disabili pur non avendone diritto. La donna, invece, non ha voluto subire questa angheria e ha deciso di reagire.

Parcheggiare sul posto dei disabili, pur non avendone diritto o il permesso appropriato, rappresenta una violazione della legge e di tutte quelle normative create per garantire a chi è disabile la mobilità e l’accessibilità. Si tratta, dunque, di un comportamento non solo eticamente scorretto ma che può avere anche delle conseguenze con la legge. Non sempre, però, la legge arriva e, spesso, i cittadini devono farsi giustizia da soli o, per lo meno, far sentire la propria voce.

La vendetta di una cittadina

Dopo che un uomo aveva parcheggiato il suo camion nell’area disabili, Kathryn insieme a sua madre hanno deciso di mettere in campo una vendetta che è diventata virale sui social. In pratica, hanno deciso di girare un video e caricarlo sulla piattaforma social TikTok. I commenti di congratulazioni per le due donne si sono sprecati.

L’uomo aveva parcheggiato il suo camion impedendo a Kathryn di scendere adeguatamente dalla sua vettura. Utilizzando la sedia a rotelle, per lei era fondamentale che lo spazio per i disabili fosse lasciato libero di essere utilizzato. Praticamente, l’uomo aveva messo il camion in quelle strisce che servono proprio ai disabili di espletare la loro mobilità in modo normale. Un parcheggio che per l’uomo era stato dettato dal fatto che in quell’area, nei pressi del bar, non c’era più alcun posto libero.

Il messaggio che le due donne hanno voluto lasciare è stato ancora più efficace perché la mamma della ragazza era impiegata nelle forze dell’ordine (polizia). La donna ha tirato fuori il taccuino che serve per fare le multe e, insieme alla figlia, ha scritto un messaggio all’uomo:

“Parcheggiare in un posto riservato ai disabili senza averne diritto o bloccarne le aree di accesso è una pratica illegale per chiunque. IL tuo camion occupa l’area a strisce accanto a un parcheggio per disabili”.

Una vendetta per niente urlata ma quasi elegante per come è stata messa in atto. A darle risonanza è stato sicuramente il social. Le due donne hanno poi raccontato che l’uomo ha letto il bigliettino, l’ha strappato, è salito sul furgone ed è andato via di corsa.