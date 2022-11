I segni più ingenui dello zodiaco, li fregano sempre tutti: occhi aperti

I segni zodiacali sono dodici; sono tutti diversi tra loro, e ognuno di essi corrisponde a specifici tratti caratteriali come, ad esempio, l’ingenuità. Ecco, a tal proposito, quali sono i segni considerati più ingenui e che, dunque, possono essere più soggetti a delusioni d’amore.

C’è chi ci crede e chi no; chi lo controlla ogni giorno e chi non lo ha mai fatto, ma una cosa è certa: l’oroscopo, e di per sé lo zodiaco, hanno comunque un certo fascino, a prescindere dalla veridicità.

Anche solo per mera curiosità, abbiamo tutti controllato almeno una volta il nostro oroscopo o la descrizione del nostro segno zodiacale. A volte non ci si ritrova affatto in ciò che si legge, altre invece sì, e ciò stimola ancora più la curiosità nei confronti del magico mondo dell’astrologia.

All’interno dello zodiaco sono presenti, senza dubbio, segni caratterialmente più forti; poi ci sono quelli più romantici; quelli più razionali e anche quelli più ingenui. Questi ultimi rischiano di soffrire molto di più quando si parla di rapporti interpersonali, e senza l’attenzione dovuta, le delusioni amorose possono diventare pane quotidiano. Scopriamo insieme, dunque, quali sono i segni più ingenui dell’intero zodiaco.

I segni più ingenui dello zodiaco

Quando si parla di ingenuità, siamo tutti un po’ restii ad ammettere di esserlo, ma è inutile negare che alcune persone sono più inclini a esserlo di altre. Questo modo di essere può derivare da tanti fattori, e una piccola parte, forse, la gioca anche l’influenza che l’astrologia e lo zodiaco hanno sulla nostra personalità.

Ma quali sono, dunque, i segni più inclini a essere definiti ingenui? Uno di essi, senza dubbio, è il segno del Toro che, inoltre, è anche quello dotato un livello di romanticismo più elevato rispetto agli altri.

Quando una persona nata sotto il segno del Toro si innamora è disposta a fare di tutto per il proprio o la propria partner, ma attenzione: se l’amore non è corrisposto, questo potrebbe far cadere il Toro in un abisso senza fine. Tale segno, infatti, potrebbe rimanere talmente segnato dalla delusione da decidere di escludere l’amore dalla propria vita. E far sì che cambino idea non è di certo un’impresa facile.

Così come il Toro, anche il Cancro possiede una buona dose di ingenuità la quale, inoltre, si va a sommare anche con un’altra caratteristica di questo segno: la timidezza.

Le persone il cui segno è Cancro, dunque, tendono a essere molto timide, e se uno di essi dichiara il proprio amore, vuol dire che il sentimento è così forte da non poter più fare a meno di tenerselo dentro. Questo segno zodiacale tende a piangersi di frequente addosso quando subisce una delusione, e a chiudersi sempre di più nella propria timidezza.

Prodigarsi troppo per amore è un bene o un male?

Amare è una cosa bellissima, ed è necessario, se si tiene davvero alla persona amata, coltivare il sentimento giorno dopo giorno. È bene stare molto attenti, però, perché come si suol dire, “il troppo stroppia.”

Ci sono persone, infatti, che quando si innamorano non conoscono limiti, e fanno davvero di tutto per far sì che le cose vadano bene. Tra esse, non si possono non citare i nati sotto il segno dello Scorpione.

Impegnarsi affinché un rapporto funzioni è necessario, ma senza esagerare, perché le troppe attenzioni potrebbero spaventare e far scappare l’altra persona, lasciando così il Sagittario solo con il suo dolore e la sua delusione.