Tananai: in arrivo il suo nuovo album Rave/Eclissi

Arriva il primo album con tanti pezzi inediti di Tananai, l’artista milanese del momento. In un anno Alberto Cotta Ramusino, conosciuto da tutti come Tananai è diventato uno dei cantanti più seguiti del momento con un pubblico che abbraccia fan di tutte le età. Le sue canzoni hanno girato per diverso tempo in radio e ora arriva il suo primo album.

In un anno è cambiata totalmente la sua vita e adesso ha raggiunto un grande traguardo: il suo primo album che si intitolerà Rave/Eclissi. Tananai è riuscito nel suo grande sogno e dopo aver cantato sul palco di Sanremo giovani, ora vede uscire il suo primo album con tanti inediti al suo interno. Diversi i brani girati in radio negli ultimi tempi e sopratutto tanto successo raccolto con i testi di Sesso occasionale e Baby goddman. Venerdì 25 novembre esce il suo primo album di inediti.

Alberto Cotta Ramusino, in arte Tananai

Alberto si è fatto conoscere a Sanremo con il suo nomignolo Tananai un anno fa. Il suo nome d’arte è stato scelto per ricordare il nonno, infatti questo era il modo in cui Alberto lo chiamava. Di certo la scelta è un modo per ricordare per sempre una persona a lui cara e per volersi far accompagnare in questo suo grande viaggio.

Un anno fa saliva sul palco di Sanremo Giovani portando con sé la sua canzone: esagerata. Tananai era già conosciuto, ma Sanremo fu di certo il suo trampolino di lancio, che gli ha permesso in poco tempo di raggiungere un pubblico più ampio rispetto a quello che aveva precedentemente la sua esibizione.

Nonostante la splendida esibizione però, Tananai arriva ultimo ma non si scoraggia e così arriva il grande successo. Le sue due canzoni più conosciute Sesso occasionale e Baby Goddman, ad oggi registrano 1 e 3 dischi di platino. Non finisce qui, perché dopo la sua esibizione a Sanremo le date dei tour si moltiplicano e così anche i suoi fan.

Tananai e Fedez

Di erto un altro punto importantissimo per la sua carriera arriva quest’estate, quando insieme a Fedez e Mara Sattei, creano la hit dell’estate. La Dolce Vita infatti è il simbolo che nella vita la vittoria non è tutto e che col duro lavoro si può arrivare ovunque.

Il 25 novembre per Tananai arriva un’altra grande soddisfazione, perché esce il suo primo album di inediti. Rave/Eclissi è il nome scelto dall’artista di soli 27 anni, che in poco tempo ha stravolto le carte della sua vita. Tananai è evidentemente un ragazzo che non si perde d’animo, giocoso, ma allo stesso tempo molto fragile e insicuro. Tutte queste sue caratteristiche sono state inserite nei brani dell’album, dove il cantante si mette a nudo e decide di farsi conoscere.