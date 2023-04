Precipita dal terzo piano, morta 22enne romana: sequestrato l’appartamento

Drammatica caduta questa notte per una ragazza romana appena 22enne precipitata da una terrazza di Bosa, vicino a Oristano. Originaria di Roma, si trovava nell’appartamento dell’ex fidanzato quando per motivi ancora da chiarire è precipitata di sotto. Portata in condizioni disperate all’ospedale, purtroppo non ce l’ha fatta ed è spirata poco dopo. L’appartamento è stato posto sotto sequestro e sulla vicenda investigano i Carabinieri di zona.

22enne romana precipita dal terrazzo di una casa nel centro di Bosa e muore. Sequestrata l’abitazione e ascoltato l’ex fidanzato

La vicenda è accaduta questa notte a Bosa, paese vicino a Oristano, e ha visto coinvolta una ragazza di poco più di 20 anni, originaria di Roma, precipitata a terra dopo un volo dal terzo piano di un’abitazione nel centro cittadino. Ad accorgersi di quanto successo dei passanti che hanno visto il suo corpo riverso in strada e hanno subito allertato il 118.

Il personale medico l’ha subito trasportata con urgenza all’ospedale San Francesco di Nuoro, dove è stata ricoverata in Rianimazione. Sfortunatamente, è notizia di poche ore fa che la giovane non ce l’ha fatta e ha perso la vita.

La tragedia è avvenuta intorno all’1.30 di questa notte, in una casa di Via Ginnasio, nel centro storico della cittadina sarda. Stando alle prime ricostruzioni, la ragazza avrebbe trascorso la serata con l’ex fidanzato, proprietario dell’appartamento di 25 anni originario del posto e un gruppo di amici, con i quali si era recata al Bosa Beer Fest e poi aveva cenato nell’appartamento.

Marco De Crescenzo, sostituto procuratore di Oristano, ha aperto un fascicolo, e i Carabinieri del posto sono al lavoro per capire le dinamiche della disgrazia.

La 22enne, nativa di Roma, si trovava nel paese sardo per partecipare assieme all’ex compagno e alcuni amici al Festival della Birra. I due giovani non stavano più assieme, ma avrebbero deciso di passare lo stesso la serata in compagnia. È appurato come al momento della terribile caduta, i due fossero nello stesso posto.

Le condizioni della ragazza sono apparse fin da subito disperate, e una volta portata dal personale del 118 all’ospedale di Nuoro, è stata sottoposta a un’operazione durata ore da parte delle equipe congiunte di Chirurgia generale e Neurochirurgia, ma per lei non c’è stato nulla da fare, e nel primo pomeriggio è morta.

Ad occuparsi delle indagini, i Carabinieri del paese e i colleghi della compagnia di Macomer, che in queste ore stanno sentendo in caserma gli amici presenti, incluso l’ex compagno della giovane, per appurare eventuali responsabilità.

Il contenuto di quanto riferito da parte del 25enne, anche proprietario dell’appartamento ora sotto sequestro, non è noto, e gli inquirenti mantengono il massimo riserbo in merito, per ora, in attesa di ulteriori accertamenti e sviluppi.

Intanto, l’organizzazione del Bosa Beer Fest ha deciso di sospendere le attività per le prossime ore in segno di rispetto per la sfortunata romana: “Il grave lutto che ha colpito la nostra Città ci ha sconvolto e per questo motivo abbiamo sospeso la programmazione musicale per tutta la mattina e il primo pomeriggio. Il Bosa Beer Fest e il nostro grande pubblico si fermerà per dedicare a questa giovane donna che se ne è andata un momento di silenzio” si legge ne comunicato affidato al profilo ufficiale della manifestazione.