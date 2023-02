Fratelli d’Italia agli Articolo 31: “La cannabis non verrà legalizzata”

Dopo l’appello lanciato dagli Articolo 31 dal palco dell’Ariston a Giorgia Meloni, Fdi ha risposto che la cannabis non sarà mai legale.

A confermarlo è stato il vice capogruppo del partito in un intervento alla Camera, rispondendo a J-Ax e socio, in maniera molto chiara.

L’appello degli Articolo 31

Dopo anni di distacco nei rapporti fra i due amici di una vita, J-Ax e Dj Jad, i due sono concorrenti del Festival di Sanremo che si concluderà oggi con l’annuncio del vincitore della kermesse che anche quest’anno ha fatto parlare di sé per pagine belle e meno belle, vedi l’impegno di Chiara Ferragni nella violenza contro le donne e la pessima immagine di Blanco che sfascia il palco senza un vero motivo.

Ieri è avvenuto un episodio che a molti ha fatto sorridere e che ha coinvolto proprio il duo milanese che negli anni Novanta si è fatto conoscere per la sua trasgressività legata specialmente ai riferimenti in vari testi e non solo, alla cannabis.

Durante la serata dei medley, che hanno realizzato insieme a Fedez, è risaltato il messaggio lanciato a Giorgia Meloni. Durante la performance piena di carica che ha fatto infiammare il pubblico, è arrivato un suggerimento ben chiaro urlato al presidente del Consiglio.

J-Ax ha gridato: “Giorgia legalizzala!”. Come al solito gli articolo 31 si sono fatti riconoscere in quello stile inconfondibile che ormai tutti ben conosciamo e non hanno perso occasione per esprimere la loro libertà d’opinione.

Molti pensavano fosse conclusa lì la faccenda ma da Fratelli d’Italia è arrivata una risposta altrettanto chiara.

La risposta di Fratelli d’Italia

Alfredo Antoniozzi, vice capogruppo del partito, ha affermato che il governo non legalizzerà mai la cannabis o altre droghe.

“riteniamo che sia una droga a tutti gli effetti e possa provocare seri danni a chi ne abusa. troppi ragazzi la usano abitualmente persuasi proprio da personaggi come questi, che la dipingono come una sostanza innocua che ha il solo scopo di far divertire. molti esponenti come gasparri sono impegnati contro la dipendenza in collaborazione con diverse associazioni”.

Ancora, ha continuato il suo discorso affermando con amarezza che i prezzi delle droghe sono diminuiti e ormai è alla portata di tutti.

In questo scenario, il compito del governo è difendere i giovani dalle sostanze nocive, mentre ovviamente non c’entra niente l’uso terapeutico già presente in medicina per quanto riguarda gli oppiacei, solo in questo caso vengono approvati, ovvero sotto prescrizione e controllo medico, in piccole quantità.

La polemica finirà qui o il botta e risposta continuerà? J-Ax sapeva con il suo gesto di smuovere gli alti vertici del partito? Non ci resta che aspettare una sua eventuale risposta.