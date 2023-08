Mark Zuckerberg ha annunciato che i gruppi non dovranno avere necessariamente un nome: ecco in cosa consiste questa novità di WhatsApp.

Negli ultimi tempi sono arrivate tantissime novità su WhatsApp: dal supporto alle immagini in alta risoluzione, fino all’introduzione di nuovi strumenti per la formattazione del testo, l’applicazione, di proprietà di Meta, non smette di stupirci. E, proprio nelle scorse ore, il CEO Mark Zuckerberg ha annunciato che i gruppi non dovranno avere necessariamente un nome inventato, ma potranno essere nominati anche in base alle persone che li compongono: scopriamo di cosa si tratta.

I gruppi di WhatsApp non dovranno avere per forza un nome: l’annuncio di Mark Zuckerberg

Nelle ultime settimane, WhatsApp ha lanciato una serie di importanti aggiornamenti, alcuni dei quali hanno tenuto in conto delle richieste effettuate dagli utenti.

Tra questi, possiamo sicuramente citare i videomessaggi, il supporto alle foto e i video in alta risoluzione ma anche la condivisione dello schermo quando si effettuano videochiamate.

Mark Zuckerberg, proprietario di WhatsApp, ha spiegato che è in arrivo un ulteriore aggiornamento che riguarda i gruppi della popolare applicazione di messaggistica istantanea.

Si tratta, nei fatti, di un’opzione che permette di nominare gli stessi anche con i nomi delle persone che lo compongono, senza necessariamente inventare un nome per poterli definire.

La notizia è arrivata con un post pubblicato su Facebook, nel quale il CEO ha comunicato ai propri seguaci questa novità.

Come lui stesso sottolinea, sarà più facille avviaer un gruppo WhatsApp, nominandolo tenendo in considerazione i nomi del partecipanti.

Una buona idea, qualora non ci venga un altro nome da affibbiargli.

Il nome del gruppo definito in base ai partecipanti

In questo modo, sarà la stessa app a nominare il gruppo tenendo conto dei partecipanti.

Per questo motivo, il nome del gruppo sarà diverso per ogni componente, in quanto l’applicazione utilizzerà i nomi che abbiamo utilizzato per salvare i contatti.

In questo senso, vi vogliamo rassicurare che i nomignoli e vezzeggiativi eventualmente utilizzati non saranno visualizzate dagli altri partecipanti che compongono il gruppo.

Qualora nel gruppo ci sia una persona che non avete salvato all’interno della vostra rubrica di contatti, la visualizzerete con il numero di telefono.

Oltre a questa particolare novità, nelle ultime ore in WhatsApp annunciato che, a breve, saranno disponibili ulteriori strumenti di formattazione per il testo inviato in chat.

Pertanto, saranno messe a disposizione ulteriori opzioni, al fine di personalizzare ulteriormente i messaggi che si inviano ai propri contatti.