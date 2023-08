La calciatrice Hermoso ha deciso di chiedere sanzioni contro Rubiales

La calciatrice Hermoso in seguito al bacio non consenziente ricevuto dal presidente della Federazione Iberica, Luis Rubiales, ha deciso di chiedere sanzioni e azioni disciplinari contro di lui.

Il video del bacio avvenuto durante i festeggiamenti per la vittoria ai mondiali della squadra femminile spagnola ha fatto il giro del mondo, ed ha causato moltissime critiche. Ora Rubiales rischia fino a 15 anni di squalifica. Non è l’unico gesto che è stato ripreso. In un nuovo video che sta circolando in rete si vede l’allenatore di Spagna Jorge Vilda palpeggiare la sua assistente durante i festeggiamenti.

Hermoso ha chiesto sanzioni contro Rubiales, in seguito al bacio non consenziente

La squadra spagnola femminile ha vinto i Mondiali, durante la premiazione c’è stato un bacio non consensuale tra il presidente della Federcalcio iberica, Luis Rubiales, e la calciatrice Jennifer Hermoso.

Le immagini hanno fatto il giro del mondo e hanno suscitato moltissime critiche in primis perché la stessa calciatrice ha ammesso che il bacio non era voluto e non le è piaciuto e poi perché visto come un gesto inappropriato.

Talmente tante sono state le critiche il presidente della Federcalcio iberica dopo essere rientrato in Spagna ha pubblicato delle scuse ammettendo di aver sbagliato ma affermando anche che quel bacio era stato solo in segno di amicizia e di gratitudine.

Fino ad ora però a parte il video in cui la calciatrice, ripresa negli spogliatoi dopo la consegna delle medaglie, commentava quanto avvenuto non c’erano state altre comunicazioni da parte sua.

Nelle ultime ore ha invece deciso di rompere il silenzio e di chiedere sanzioni nei confronti di Luis Rubiales, queste le sue parole pubblicate in una nota:

“Io e il mio sindacato delle giocatrici stiamo lavorando affinché atti come quelli a cui abbiamo assistito non restino impuniti, siano sanzionati e vengano adottate le misure necessarie per tutelare i calciatori da azioni che riteniamo inaccettabili”.

Ha perciò chiesto ufficialmente al Consiglio Supremo dello Sport di agire su quanto avvenuto per mettere anche fine ai comportamenti similari che vanno a ledere la dignità delle donne.

La stessa lega di calcio femminile professionistico ha chiesto le dimissioni di Rubiales, sui social network ha pubblicato:

“La Lega Calcio Professionistica Femminile ha presentato un’istanza al Presidente del Consiglio Superiore dello Sport dopo il comportamento molto grave del Presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales, nella finale della Mondiale femminile e ne chiede il licenziamento”.

Rubiales rischia fino a 15 anni di squalifica

Rubiales a causa delle accuse mosse nei suoi confronti e delle denunce ricevute rischia dai 2 ai 15 anni di squalifica, sono tutte pene amministrative e non penali dal momento che la calciatrice Hermoso ha deciso di non sporgere denuncia.

Per questo motivo la Federcalcio spagnola ha deciso di convocare con urgenza un’assemblea straordinaria per discutere e valutare l’intera vicenda, molti credono che in questa assemblea verrà deciso di destituire Rubiales se lui stesso non presenterà delle dimissioni spontanee.

Questo non è il primo caso che interessa il calcio femminile spagnolo e presunti atti che ledono la dignità femminile. Nelle ultime ore un nuovo video sta facendo molto scalpore.

In questo nuovo video sempre si vede l’allenatore della Spagna, Jorge Vilda, palpare il seno della sua assistente durante i festeggiamenti per la vittoria. Al momento però non ci sono state dichiarazioni da nessuna delle due parti interessate.