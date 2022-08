Juve-Roma, Allegri sfida Mourinho con un Milik in più

Grande attesa per la super sfida di domani quando all’Allianz Stadium di Torino la Juventus di Massimiliano Allegri sfiderà la Roma di Jose Mourinho in una sfida affascinante e allo stesso tempo importantissima per le due squadre che cercano risposte in chiave campionato.



Tutto pronto per la supersfida di domani sera con la Juventus di Massimiliano Allegri che è pronta a sfidare una Roma a punteggio pieno che contro i bianconeri proverà a superare il definitivo esame di maturità.

La Juventus avrà a disposizione anche Arkadiusz Milik, appena arrivato alla Continassa ma, come ammesso dallo stesso Allegri in conferenza stampa, già in ballottaggio per una maglia da titolare al fianco di Dusan Vlahovic.

I bianconeri contro la Sampdoria hanno dimostrato di faticare a riempire l’area di rigore, la presenza contemporanea di Milik e Vlahovic permetterebbe ai padroni di casa di tenere più in apprensione la difesa a tre di Jose Mourinho.

Juventus- Roma, in palio più di tre punti

Mentre per la Juventus vincere significherebbe riprendere la scia dopo il passo falso di Marassi, per la Roma conquistare tre punti in casa dei bianconeri aumenterebbe il morale in vista della stagione con i giallorossi che vogliono arrivare a tre vittorie consecutive tenendo il passo scudetto.

Saranno tanti gli assenti con la Roma che rinuncerà agli infortunati Georginio Wijnaldum e Nicolò Zaniolo, nella Juventus invece peseranno le assenze di Paul Pogba, Angel Di Maria e Federico Chiesa.

Mourinho si affiderà al solito 3-4-1-2 con l’inserimento nei titolari di Nemanja Matic che darà più equilibrio al centrocampo sostituendo Zaniolo e permettendo al capitano giallorosso di avanzare il proprio raggio d’azione.

Inutile dire che i riflettori saranno puntati su Paulo Dybala che ritroverà quell’Allianz Stadium che soltanto due mesi fa salutava per l’ultima volta tra lacrime ed emozioni.

Allegri darà un’altra chance dal primo minuto a Filip Kostic che avrà il compito di fornire più assist possibili al connazionale Vlahovic nella speranza di creare molte occasioni da gol.

Il fattore campo sarà fondamentale per i bianconeri che dovranno sfruttare l’energia dell‘Allianz Stadium per arrivare ad una vittoria che, nonostante sia la terza giornata di campionato, risulta necessaria per continuare la rincorsa scudetto.

Juventus e Roma scenderanno in campo sapendo già il risultato di Lazio-Inter, la supersfida dell’Olimpico infatti andrà in scena stasera e per i bianconeri un passo falso dei nerazzurri rappresenterebbe un motivo in più per cercare a tutti i costi una vittoria contro i giallorossi.