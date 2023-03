I concorsi pubblici che scadranno a marzo

Sono diversi i ministeri che sono alla ricerca di nuovi volti da aggiungere nel proprio organico.

Numerosi concorsi a cui si potrà prendere parte scadranno al termine di questo mese. Ecco quali sono le date da segnare sul calendario.

I bandi pubblici che scadranno a marzo

A partire dai bandi messi a disposizione dal Ministero della Salute fino a quelli della Difesa, dell’istruzione e del Mise. Numerosi sono i posti di lavoro che potranno essere ottenuti a patto che entro questo mese si invierà la candidatura.

Vediamo quindi quali sono le varie scadenze per i numerosi bandi che termineranno durante il terzo mese di questo 2023.

Partiamo con il bando per il Ministero dell’Istruzione e del merito il quale avrà scadenza il 6 marzo. Questo è inerente al reclutamento di personale che dovrà essere inserito per ricoprire i posti vacanti di assistente lingua italiana all’estero riguardo l’anno scolastico 2023-2024.

A questo riguardo il ministero ha voluto spiegare quali sono le disponibilità. In Australia sono presenti 35 posti, in Belgio 3 posti, in Francia 197 posti, in Germania 22 posti, in Regno Unito 2 posti, in Irlanda 8 posti mentre in Spagna 23 posti.

Coloro che saranno in grado di superare le selezioni avranno la possibilità di mettersi al fianco dei docenti di lingua italiana all’estero per 8 mesi. Per inviare la candidatura sarà necessario avere alcuni requisiti, ossia aver conseguito una laurea in diverse materie che lo stesso Ministero ha indicato all’interno del suo sito. Inoltre è molto importante anche che il soggetto in questione non abbia ancora compiuto 30 anni e non abbia mai svolto il compito di assistente di lingua all’estero.

Sempre per lo stesso Ministero ci sono anche altre le posizioni da coprire. Parliamo di ricercatore di III livello nell’ambito del Pnrr mentre si ricerca anche qualcuno che occupi il posto di ricerca per la protezione idrogeologica del CNR. In questo caso i posti a disposizione sono due e la scadenza per il bando è del 19 marzo.

Ci sono poi altri 10 posti da occupare dei ruoli di ricercatore II e III livello e di tecnologo di III livello. Anche in quest’ultimo caso la scadenza è fissata al 19 marzo.

Sono stati organizzati anche altri due bandi di concorso per la Marina militare. Il 4 marzo terminerà la possibilità di inviare la candidatura per ottenere uno degli otto posti da orchestrale all’interno della banda musicale della forza armata, mentre, il 10 marzo, è l’ultimo giorno per essere uno dei 1.500 volontari in ferma prefissato iniziale.

Di questi posti liberi, mille sono quelli dedicati al corpo equipaggi militari marittimi mentre gli altri cinquecento sono per il corpo delle capitanerie di porto. In questo caso il bando è indirizzato a ragazzi e ragazze che hanno un’età tra i 18 e 24 anni mentre l’unico requisito da avere è quello di un diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Anche in esercito sono presenti numerosi posti liberi. Entro e non oltre il 4 marzo si potrà inviare la candidatura per essere uno dei 43 tenenti in servizio permanente all’interno dei ruoli di corpo sanitario, Corpo degli ingegneri oppure corpo di Commissariato dell’esercito.

Tutte le altre scadenze di marzo

Tra poco più di 24 ore ci sarà anche la scadenza per ricoprire uno dei 2138 posti di allievi di agenti di polizia. In questo caso sarà necessario avere un diploma di scuola secondaria di secondo grado e non avere un’età superiore ai 26 anni. Un bando indirizzato ai volontari in ferma prefissata che sia di un anno, di 4 anni oppure in congedo o in rafferma annuale.

Se invece si desidera occupare uno dei 1.230 posti in guardia di finanza come allievi marescialli, la scadenza da segnare sul calendario è quella del 23 Marzo.

Il 20 marzo invece è il termine per candidarsi al bando della direzione scientifica dell’IRCCS pubblico Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bar. Un concorso indirizzato ai “candidati in possesso di documentata produzione scientifica internazionale di alto profilo, esperienza e capacità manageriali, specifica capacità di organizzazione della ricerca e di lavoro di equipe, nonché comprovate relazioni scientifiche nazionali e internazionali”.

Infine, l’ultima data da segnare sul calendario, è quella dell’8 giugno del 2023, giorno in cui si svolgeranno gli esami riguardo all’abilitazione all’esercito per diventare consulente in proprietà industriale. In questo caso però, per essere uno dei prescelti, sarà necessario effettuare le iscrizioni entro il 19 marzo.