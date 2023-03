È morta Michela Boldrini, la turista italiana rimasta ustionata nell’incendio di un resort in Kenya

Dopo 6 giorni di agonia è morta Michela Boldrini, la 39enne di Bergamo rimasta gravemente ustionata nell’incendio che ha colpito il resort in Kenya in cui stava trascorrendo qualche giorno di vacanza insieme al cugino.

Originaria della provincia bergamasca, la 39enne era stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Aga Khan di Mombasa. In gravi condizioni anche il cugino della vittima. I due erano all’ultimo giorno di vacanza e quando le fiamme hanno colpito il resort, anziché fuggire subito, hanno tentato di recuperare i documenti, proprio in vista della partenza. Il forte vento però li ha traditi, perché in un attimo le fiamme hanno avvolto l’intera struttura e Michela e il cugino sono stati avvolti dal fuoco senza più riuscire a scappare.

La madre della 39enne era appena atterrata a Mombasa, quando ha saputo che la figlia non ce l’aveva fatta.

Intanto proseguono le indagini per chiarire cosa abbia scatenato l’incendio, che ha completamente distrutto il resort e danneggiato quello limitrofo, il Lily Palm.

