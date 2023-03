Come sbarazzarsi delle tarme in dispensa, con questi 2 ingredienti svaniranno subito

Tarme in dispensa, come sbarazzarsene in maniera veloce? Grazie a questi due ingredienti potrai dire loro definitivamente addio.

Le tarme alimentari sono un problema comune contro cui ci ritroviamo a combattere. Come eliminarle definitivamente? Ti servono questi due ingredienti.

01Cosa sono le tarme da dispensa

Ti è mai capitato di improvvisarti nella preparazione di una torta e di notare nel tuo contenitore per alimenti delle minuscole larve? Forse hai aperto semplicemente la dispensa e sono volati fuori dei piccoli insetti?

Attenzione. Se hai vissuto entrambe queste situazioni, significa che sei davanti ad un’infestazione di tarme alimentari. Non sottovalutare il problema ma agisci immediatamente e sbarazzati in maniera efficace di esse con soli due ingredienti.

Le tarme da dispensa sono degli insetti domestici che si nutrono di quanto è presente nei tuoi mobili conserva cibo. Generalmente, adorano intrufolarsi nella farina, nello zucchero o nelle confezioni dei cereali.

Tra le tarme alimentari più famose ti segnaliamo la tignola mediterranea e quella indiana che in maniera prepotente si nascondono nella tua farina obbligandoti a sbarazzarti di questo prodotto.

Riconoscere le tarme alimentari è molto semplice. Si tratta di falene davvero di piccole dimensioni, dai colori grigio e marrone. A volte si confondono con le tarme degli armadi ma se le trovi nella dispensa non puoi sbagliarti.

Spesso entrano nelle nostre case con il cibo, soprattutto quello in polvere, per esempio la farina. Le falene alimentari depongono le uova in noci e cereali, non soltanto nelle semole, nei farinacei o nei cereali. Come sbarazzarti delle tarme della dispensa? Una soluzione c’è. Procurati questi due ingredienti e dimenticati della loro presenza.

Due ingredienti per sbarazzarsene

Le tarme da dispensa sono davvero fastidiose oltre che disgustose. Liberarsene purtroppo non è così semplice come può sembrare, a meno che tu non ricorra a prodotti chimici. Fortunatamente, da un po’ di tempo, tanti hanno scoperto una tecnica che risolverà questo problema in maniera del tutto naturale. Sai che con soli due ingredienti potrai dire definitivamente addio alle tarme alimentari?

Prima di svelarti il segreto che ti cambierà la vita, devi essere a conoscenza di alcuni suggerimenti che devi necessariamente seguire. Innanzitutto, se ti trovi in presenza di tarme alimentari, devi svuotare la tua dispensa e iniziare a disinfettare il mobile, i ripiani o eventuali cassetti, pulendo per bene anche i contenitori che contengono gli alimenti.

Getta via tutti i prodotti rosicchiati o nei quali le tarme hanno nidificato. Per disinfettare i pensili della tua dispensa, utilizza l’aceto bianco unito all’acqua. Sono proprio questi due gli ingredienti segreti che ti permetteranno di allontanare le tarme alimentari dalla tua dispensa.

Come devi procedere? Mescola acqua calda e un bicchiere di aceto bianco in un nebulizzatore e lascia che la soluzione si raffreddi. Dopodiché, disinfetta la dispensa, conserva poi in maniera accurata i tuoi prodotti alimentari preferendo i contenitori di vetro a quelli di plastica o ai sacchetti di carta.

Altri rimedi per allontanare le falene

Per scongiurare il ritorno delle tarme alimentari nella tua dispensa, metti bucce essiccate di agrumi o peperoncino o foglie di alloro, oppure l’arancia con dentro dei chiodi di garofano: l’odore forte di questi ingredienti terrà lontano dai tuoi alimenti le falene alimentari.

Ritorniamo però al focus principale dell’articolo. Oltre all’aceto e all’acqua che ti abbiamo sopra menzionato, ci sono altri due ingredienti principali per sbarazzarsi dalle tarme alimentari: i chiodi di garofano e l’acqua.

Versa i primi in un contenitore contenente acqua bollente e riponi la soluzione nella credenza della cucina, all’interno di un piattino disposto in un angolo del tuo armadietto. Aspetta che l’acqua si raffreddi completamente e rimuovi la tazza. Vedrai che l’odore dei chiodi di garofano non farà più avvicinare le falene ai tuoi alimenti.

Anche gli oli essenziali sono rimedi efficaci per le farfalline alimentari così come l’aglio. In quest’ultimo caso, potrai metterne uno spicchio nella credenza e vedrai che queste farfalline saranno solo un lontano ricordo.