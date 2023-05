I 3 segni zodiacali da evitare secondo l’oroscopo: chi sarebbero i più malvagi

Chi sono i segni zodiacali malvagi di tutta la ruota dell’oroscopo? Sono proprio questi tre e nessuno lo avrebbe mai detto.

Le caratteristiche dei segni zodiacali sono tantissime, ognuna diversa dall’altra. Questo è un fattore determinante per i soggetti che nascono sotto un particolare segno. Ci sono quelli buoni e altruisti, poi ci sono i segni zodiacali malvagi che farebbero di tutto per ottenere quello che desiderano. Non guardano faccia nessuno, vanno per la loro strada e proiettano la loro visione verso un futuro netto. A farne le spese tutti quelli che stanno loro dietro. Meglio conoscerli ed evitarli il più possibile.

Segni zodiacali malvagi: questi tre sono pericolosi

Come anticipato, le caratteristiche di ogni segno sono determinanti per formare il carattere e il modo di fare di una persona. Ovviamente, il segno primario incontra l’ascendente e poi gli altri segni che dominano dal momento della nascita. Se il segno primario è uno di questi tre, allora il modo di fare è malvagio a tal punto da non guardare in faccia nessuno – amico o nemico.

Cosa si intende con la parola malvagio? In realtà, la si deve tradurre in maniera leggera pensando ad una persona che non ha intenzione di rinunciare a qualcosa per gli altri. L’egoismo di base si fonde con il voler raggiungere un obiettivo a tutti i costi, anche se significa far del male a qualcuno (emotivamente e personalmente, non fisicamente).

Ariete

Chi nasce sotto il segno dell’Ariete si sente un leader, una persona che ha sempre la ragione in tasca e che potrebbe ottenere tutto quello che desidera. Il suo senso innato lo porta ad essere sicuro, tanto da dominare tutti quelli che gli stanno intorno. Il suo essere malvagio emerge nel momento in cui ha un obiettivo, soprattutto in ambito lavorativo. Non guarda in faccia nessuno e la sua cattiveria potrebbe arrivare a ferire moltissime persone. È importante non mettersi mai in competizione con un Ariete.

Gli si da ragione e si segue il suo schema, quasi aiutandolo o facendo da spalla/alleato. Meglio avercelo come amico.

Cancro

Non è vero che il segno del Cancro sia il più buono dello zodiaco. In realtà, questo è un segno altamente capriccioso e lunatico, che si nasconde dietro un sorriso dolce solo per arrivare dove desidera. Non ama essere preso in giro e si vendica, facendo in modo che una persona si sente una nullità.

È un segno generoso, ma solo se capisce di potersi fidare. Al contrario, meglio cambiare immediatamente strada.

Scorpione

Non sorprende nessuno, infatti lo Scorpione è il segno più malvagio di tutto lo zodiaco. Furbo, passionale e ironico con il suo modo di fare conquista sempre tutti. Le sue caratteristiche sono riconosciute e non riesce a farne a meno.

La sua malvagità emerge sempre, perché lo Scorpione sa di poter raggiungere tutti i suoi obiettivi, anche da solo senza che qualcuno lo aiuti. Meglio farselo amico, essere un alleato e non andargli contro: si perderebbe solo del tempo.