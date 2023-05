Il presidente della Camera Kevin McCarthy e il presidente Joe Biden si sono incontrati alla Casa Bianca per discutere del tetto del debito della nazione. Lo speaker si è detto ottimista sui progressi raggiunti nell’incontro, ma ha sottolineato la presenza di “differenze filosofiche” con i democratici.

I negoziati continueranno per portare avanti un percorso completo e i leader lavoreranno per raggiungere un accordo, mentre la scadenza del 1 giugno si avvicina. I principali disaccordi riguardano la possibilità di nuove tasse e la portata di eventuali tagli o congelamenti della spesa pubblica. McCharty si è opposto alle nuove tasse e ai tagli alla spesa per la difesa e a qualsiasi modifica della politica sull’immigrazione.

Biden e lo speaker della Camera Usa hanno entrambi ribadito l’importanza di evitare il default e di raggiungere un accordo bipartisan in buona fede.

L’incontro tra Biden e McCharty per il tetto del debito Usa

Il tempo sta scorrendo inesorabilmente e la situazione è critica poiché non è ancora stato stabilito un accordo sul limite di debito Usa. La scadenza del 1 giugno di avvicina e non è sicuramente una situazione semplice per Biden e McCharty che devono trovare il modo di mettere da parte idee personali a favore del superamento di questo momento di crisi statunitense. Si tratta della prima volta che gli Stati Uniti rischiano di andare in default in merito ai proprio debiti.

Il presidente della Camera McCharty ha riferito ai giornalisti di aver avuto una discussione costruttiva con il presidente Biden alla Casa Bianca lunedì, ma ha precisato che nonostante ciò non è stato ancora raggiunto un accordo.

Il repubblicano ha riferito che la discussione con il presidente è stata produttiva, anche se non è stato raggiunto un accordo sul limite di debito, ha spiegato però che la discussione si è concentrata sulle aree in cui le due parti hanno divergenze di opinione e che il personale continuerà a incontrarsi sulla base delle questioni trattate.

Quando Jeremy Diamond della CNN ha chiesto se i repubblicani sarebbero disposti a considerare l’aumento delle entrate attraverso le tasse, come suggerito da Biden, McCharty ha affermato che questa non era un’opzione che i repubblicani erano disposti a considerare. Ciò evidenzia le differenze di opinione tra le due parti sul modo migliore per affrontare la situazione del limite di debito.

McCharty ha dichiarato che il tono dell’incontro con Biden è stato il migliore fino ad ora e ha riferito che, nonostante ci siano ancora alcune differenze filosofiche, la discussione è stata produttiva su alcune questioni.

I negoziati continueranno a provedere per riuscire a raggiungere un accordo e McCarthy si aspetta di parlare con Biden ogni giorno. Tuttavia, non ci sono altri incontri di persona pianificati tra lui e il presidente.

Patrick McHenry, rappresentante della Carolina del Nord e uno dei negoziatori repubblicani, ha dichiarato che l’incontro è stato produttivo, ma ha sottolineato che gli incontri precedenti sono stati difficili.

Tuttavia, né McCharty né McHenry hanno fornito molte informazioni sulle questioni su cui hanno fatto progressi, su quali argomenti hanno lavorato o su quali aspetti critici devono ancora essere affrontati. Si sono limitati a fornire descrizioni ampie e generiche dell’onestà e della professionalità presenti nella stanza.

Finora, i principali disaccordi riguardano la portata dei tagli o dei congelamenti della spesa e la possibilità di nuove tasse in un accordo sul debito.

Dopo aver parlato con il presidente Biden, McCharty ha ribadito che non pensava che un’estensione a breve termine del limite di prestito di $ 31,4 trilioni del governo federale avrebbe avuto alcun beneficio.

In una conferenza stampa tenuta dopo l’incontro con il presidente, il repubblicano ha dichiarato che la discussione si è concentrata sui punti di disaccordo e sulle idee proposte dalle due parti ma come riferito poc’anzi non ha aggiunto nulla di specifico riguardo ai progressi fatti.

Lo speaker ha detto, alla corrispondente senior del Congresso di ABC News Rachel Scott, che vede un percorso per cui un potenziale “quadro” potrebbe essere concordato alla fine, ma ha aggiunto che ciò richiede persone disposte ad arrivare a quel punto.

Le richieste del GOP includono il recupero dei fondi di soccorso COVID-19 inutilizzati, importanti tagli alla spesa pubblica, requisiti di lavoro per alcuni destinatari di programmi di aiuti federali e modifiche alle autorizzazioni per nuovi progetti energetici.

Inizialmente, Biden aveva chiesto un aumento “pulito” del tetto del debito senza precondizioni, come era successo in passato. Tuttavia, da allora ha invertito la sua posizione e ha mostrato un certo grado di apertura alla posizione del GOP, respingendo l’entità di eventuali tagli e spingendo per nuove entrate statali.

McCarthy e altri repubblicani hanno costantemente escluso l’introduzione di nuove tasse come parte di qualsiasi accordo. Inoltre il repubblicano si oppone fermamente ai tagli alla spesa per la difesa e a qualsiasi modifica della politica sull’immigrazione.

Lunedì, McCarthy ha dichiarato ai giornalisti che un accordo dovrebbe essere raggiunto entro “questa settimana” per garantire la sua approvazione sia dalla Camera dei rappresentanti che dal Senato prima della “data X” del 1 giugno.

In quella data, il segretario del Tesoro, Janet Yellen, ha affermato che gli Stati Uniti potrebbero andare in default e non essere in grado di pagare tutti i propri debiti, causando probabilmente gravi turbolenze sui mercati nazionali ed internazionali.

In una breve dichiarazione rilasciata lunedì sera, il presidente Biden ha confermato l’opinione di McCarthy sull’incontro.

L’opinione del presidente Usa e le considerazioni emerse

Biden ha riferito a seguito dell’incontro con lo speaker della Camera Usa che: “Ho appena concluso un incontro produttivo con il presidente McCarthy sulla necessità di prevenire il default ed evitare una catastrofe per la nostra economia. Abbiamo ribadito ancora una volta che il default è fuori discussione e l’unico modo per procedere è in buona fede verso un accordo bipartisan”.

Prima del loro incontro alla Casa Bianca, Biden aveva espresso ottimismo riguardo alla possibilità di fare progressi, affermando che: “siamo entrambi d’accordo sul fatto che il default non sia davvero sul tavolo. Dobbiamo fare qualcosa qui”.

Anche McCarthy è stato d’accordo con Biden durante l’incontro, come ha confermato ai giornalisti nello Studio Ovale: “Siamo entrambi d’accordo sul fatto che dobbiamo cambiare traiettoria – che il nostro debito è troppo grande. Penso che alla fine della giornata, potremmo trovare un terreno comune, rafforzare la nostra economia, prenderci cura di questo debito ma, cosa più importante, far muovere di nuovo questo governo per [frenare] l’inflazione”.

Questo tono di cooperazione sembra contrastare con i commenti di altri rappresentanti repubblicani, che hanno accusato l’amministrazione Biden di essere troppo lenta nei colloqui per ridurre il gonfiore del governo, mentre i democratici hanno affermato che il GOP stava tenendo l’intera economia in ostaggio per imporre posizioni estreme piuttosto che aumentare il tetto del debito senza precondizioni.

Il leader della minoranza alla Camera Hakeem Jeffries ha cercato di dipingere i repubblicani come non disposti a fare concessioni serie nei negoziati sul tetto del debito. Ha definito le richieste degli estremisti repubblicani del MAGA come irragionevoli e ha elogiato la ragionevolezza del presidente Biden.

Nel frattempo, il segretario al Tesoro Jane Yellen ha avvertito che il 1 giugno rappresenta una “scadenza difficile” per aumentare il limite del debito, e ha dichiarato che la possibilità di evitare il default entro metà giugno è “abbastanza bassa”. La tempistica per l’emanazione della legislazione rimane quindi una questione critica.

Ci sono preoccupazioni riguardo alla possibilità che McCarthy non abbia i voti necessari alla Camera per approvare un accordo sul tetto del debito, se verrà raggiunto. Quando gli è stato chiesto se può contare sui voti dei repubblicani della Camera di estrema destra o se avrà bisogno del sostegno dei democratici, il repubblicano ha esitato nella sua risposta.

Ha detto che ogni volta che un accordo viene raggiunto attraverso negoziati bipartisan con il presidente, sia i democratici che i repubblicani voteranno a favore. Tuttavia, resta da vedere se i repubblicani più estremi sosterranno un accordo sul tetto del debito che preveda tagli alla spesa o eventuali nuove tasse.

L’House Freedom Caucus, che rappresenta un gruppo di estremisti repubblicani, ha chiesto di interrompere i colloqui con l’amministrazione Biden e di concentrarsi invece sull’ottenere il Limit, Save, Grow Act attraverso il Senato. Questo disegno di legge taglierebbe profondamente la spesa in cambio di un aumento del limite del debito di un anno, ma è considerato inattuabile dai Democratici.

La posizione dell’House Freedom Caucus significa che McCarthy potrebbe aver bisogno di un sostegno significativo da parte dei democratici per approvare un accordo sul limite del debito. Tuttavia, diversi progressisti hanno avvertito che concedere troppo terreno ai repubblicani potrebbe avere conseguenze negative e hanno chiesto a Biden di utilizzare il 14° emendamento per agire unilateralmente sulla questione. Ciò potrebbe portare a una battaglia legale e politica tra la Casa Bianca e i repubblicani.

Prima di incontrare Biden, McCarthy ha continuato a criticare la spesa dei Democratici e ha rifiutato di dire se ci fosse stato qualche movimento con la Casa Bianca. Ha affermato che il problema di fondo è che i Democratici, dal momento in cui hanno preso la maggioranza, hanno dipenduto dalla spesa e ha promesso che i repubblicani spenderanno meno di quanto è stato speso l’anno scorso.

Inoltre, ha colto l’occasione per criticare la gestione di Biden della situazione, affermando che affrontare una crisi all’ultimo minuto è il modo peggiore per gestirla e che i repubblicani agiscono in modo più proattivo. Queste dichiarazioni riflettono la linea dura adottata dai repubblicani nei negoziati sul tetto del debito, in cui cercano di limitare la spesa e di evitare di aumentare il limite del debito senza alcune concessioni da parte dei democratici.

Quando a Biden è stato chiesto se il modo per risolvere l’impasse fosse attraverso i limiti di “spesa complessiva”, egli ha risposto che non era l’unico modo per risolvere il problema. Ha anche suggerito che ci sono altre opzioni sul tavolo oltre ai limiti di spesa, come ad esempio l’aumento del limite del debito con alcune condizioni o compromessi sui tagli alla spesa.

In ogni caso, l’amministrazione Biden sta cercando di raggiungere un accordo con i repubblicani sulla questione del tetto del debito, ma resta da vedere se ci saranno concessioni da entrambe le parti per evitare il default del governo.

Secondo Rachel Scott di ABC News, i repubblicani hanno rifiutato un’offerta della Casa Bianca che offriva alcuni tagli alla spesa militare e domestica, compresi i fondi relativi all’alloggio, all’istruzione e alla ricerca scientifica. Tuttavia, la richiesta di Biden di includere aumenti delle tasse in un accordo per aumentare il tetto del debito è stata respinta dal GOP.

Il rappresentante Jodey Arrington, presidente della commissione per il bilancio della Camera, ha affermato che gli aumenti delle entrate “non erano sul tavolo per la discussione“. Questo suggerisce che i repubblicani sono riluttanti ad accettare qualsiasi forma di aumento delle tasse per risolvere la questione del tetto del debito e che sono più orientati verso la riduzione della spesa pubblica.