Caduta Libera, cosa si nasconde sotto la botola: svelato finalmente il mistero

Ecco cos’è che davvero si cela sotto la celebre botola di Caduta Libera, il programma amatissimo di Canale 5 condotto da Gerry Scotti.

Caduta Libera, il format del programma di Gerry Scotti

Conosciamo tutti Caduta Libera, la trasmissione quiz di Canale 5 condotta ormai da anni dall’amatissimo Gerry Scotti.

Il format del programma prevede che il conduttore debba rivolgere alcune domande ai concorrenti, che hanno un tempo limitato per rispondere.

Tutte le risposte devono essere date dai concorrenti in modo che le parole entrino nelle caselle apposite, nelle quali la produzione mette spesso le lettere mancanti come suggerimento per i concorrenti.

Quando i partecipanti sbagliano troppe volte, vengono eliminati. L’eliminazione prevista dal format è molto particolare ed è proprio questa che dà il nome al programma: i concorrenti vengono fatti cadere all’interno di alcune botole.

Proprio a proposito delle botole, sono tantissimi i telespettatori che si chiedono cosa ci sia all’interno, perché la produzione non le ha mai mostrate.

Cosa si nasconde sotto la botola

Se sei un appassionato telespettatore di Caduta Libera, ti sarai sicuramente chiesto dov’è che vanno a finire i concorrenti eliminati, lasciati cadere all’interno delle botole.

Nessuno lo sapeva, a parte i partecipanti in questione, fino a questo momento. Di recente, infatti, alcuni ex concorrenti famosi hanno voluto raccontare tutti i dettagli.

In particolare, si tratta di Cecilia Rodriguez e di Maria Teresa Ruta, che hanno raccontato cosa si nasconde sotto la botola e come funziona la partecipazione al programma.

La sorella di Belen ha rivelato che dietro la botola si nasconda una grande vasca piena di gomma piuma, dentro la quale i concorrenti atterrano dopo aver fatto un volo di circa tre metri.

La sensazione che ogni partecipante prova è incredibile. In quei secondi, che appaiono interminabili, sembra proprio che ogni concorrente cada nel vuoto: proprio per questo tutti urlano e hanno paura di cadere.

Ma in realtà, non ci sarebbe molto da temere. Tra l’altro, in base a quanto raccontato, tutti i concorrenti già sperimentano la caduta prima che cominci la registrazione dello show.

La produzione, infatti, vuole che a tutti i partecipanti sia chiaro come debbano cadere. Oltre alla vasca di gommapiuma, a quanto pare, sarebbero presenti anche circa 2 – 3 persone della produzione, messe lì in modo che garantiscano che non accada nulla ai concorrenti.

La produzione è preparata in modo che possa intervenire nel caso in cui ce ne sia bisogno. Maria Teresa Ruta, invece, ha raccontato che, prima dell’inizio della registrazione, ogni concorrente viene invitato a firmare un’assicurazione in caso di incidente.

E voi conoscevate questo dettaglio della trasmissione o anche voi vi eravate sempre chiesti cosa si nascondesse lì sotto?