“House of the Dragon”: tutti i personaggi della serie

Siamo già alla seconda puntata dell’attesissima serie tv House of The Dragon, che dal 22 agosto viene trasmessa in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Si è dato settimana scorsa il via in Italia della messa in onda in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti della serie tv sui draghi più seguita di sempre. Vediamo i personaggi che si sono mostrati sugli schermi in queste prime due puntate.

Quello di ieri è stato il secondo episodio di House of The Dragon, serie tv evento targata HBO in esclusiva solo su Sky e in streaming su NOW. A quanto pare le puntate al quale potremo assistere sono 10.

Dopo lo stravolgente Game of Thrones, ecco per i più fan un episodio a settimana di quello che si prospetta essere il prequel più spettacolare di sempre. Tra scontri, dinastie e draghi inarrestabili ci aspettano ancora 8 puntate da vedere tutte d’un fiato.

Tutto è curato nei minimi dettagli come solo HBO sa fare e ogni istante è irripetibile. Tenetevi pronti a passare i vostri lunedì sera seduti comodamente sul divano di casa vostra, perchè alle 21:15 su Sky verrà trasmesso House of The Dragon.

Dopo queste due puntate che hanno aperto le danze o meglio i duelli, vediamo i personaggi che accompagneranno le nostre serate.

House of The Dragon: il prequel di Game of Throne

Per i fan di God ancora legati a questo mondo fantascientifico e magico è finalmente giunto il momento di ritornare nei sette regni, ma questa volta ci troviamo a circa duecento anni prima degli eventi narrati in Game of Thrones.

Quella trasmessa da Sky è infatti un prequel di quella serie che tutti ormai abbiamo imparato a conoscere come “Got” o “Game of Thrones” o ancora “Il Trono di Spade”.

Questa serie fatta da otto stagioni e 73 episodi, ha incollato agli schermi un numero record di fan da tutto il mondo.

Quello in cui ci siamo catapultati ora è una nuova storia, fatta sempre di guerre e di successioni, ma questa volta ambientata al principio di ogni cosa. Sarà un vero e proprio viaggio indietro nel tempo per scoprire tutti gli oscuri segreti della Casa più temuta di sempre: quella dei Targaryen.

Ma adesso vediamo i protagonisti di questa nuovissima serie targata HBO.

I personaggi principali di House of The Dragon

A dare vita alla serie attesa da mesi e ora trasmessa su Sky, sono stati Ryan J. Condal e George R.R Martin. House of the Dragon è disponibile nel nostro Paese da lunedì 22 agosto con un episodio a settimana (ogni lunedì) su Sky o in streaming su NOW.

In attesa della terza puntata conosciamo meglio il nuovo cast e la storia al centro di HotD.

Il fulcro di questo prequel è certamente la casata dei signori dei Draghi appartenuti all’antico Impero di Valyria. La Principessa Rhaenyra (interpretata da Emma D’Arcy) è senza ombra di dubbio la protagonista di queste 10 puntate.

In questa serie di HBO, si cala nel difficile ruolo della primogenita del re dei Sette Regni. Nelle sue vene scorre sangue di drago e nonostante lei non sia un uomo, ha tutte le intenzioni di essere la prima regina dei Sette Regni.

Suo padre Re Viserys Targaryen è invece interpretato dal bravissimo attore Patrick George Considine. Viserys si dimostra già dalle prime scene un uomo buono e gentile, pronto però a qualsiasi cosa pur di rispettare l’eredità.

Matt Smith interpreterà invece Daemon Targaryen, fratello di Viserys e zio di Rhaenyra. Damon è un abile cavalcatore di draghi e successore al trono, ma come si può vedere già dai primi episodi le cose non vanno proprio come si aspettava.

Altri personaggi della serie

Tanti i protagonisti presenti nel cast di questa serie tv e certamente scelti a posta per i singoli ruoli e animi dei personaggi di Hofd. Nulla è lasciato al caso e gli attori arruolati in questa fantastica avventura sono entusiasti del risultato finale.

Da non poter trascurare ci sono poi: Rhys Ifans che interpreta Ser Otto Hightower, Olivia Cooke nei panni di Alicent Hightower, Steve Toussaint in quelli di Corlys Velaryon, ma anche Eve Best che interpreta Rhaenys Velaryon, Fabien Frankel nei panni di Ser Criston e infine Sonoya Mizuno nel ruolo di Mysaria.

Tutto sembra perciò pronto per iniziare. Le spade sono affilate e il trono di spade è pronto ad accogliere i fan di questa imperdibile serie firmata HBO su Sky ogni lunedì alle 21:15.