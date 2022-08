Le tipologie di cancro sono molte e anno dopo anno aumentano i sintomi che allertano i soggetti interessati. Uno in particolare, se accade di notte, deve far preoccupare.

La parola cancro è solo una definizione che raggruppa tipologie differenti tra loro, ognuna delle quali con caratteristiche diverse da soggetto a soggetto. Ci sono sintomi da non sottovalutare, così come segnali che sembrano non riguardare questa problematica. Eppure, uno in particolare di notte, deve iniziare a preoccupare.

Tipologie di cancro e sintomi

Come accennato, le tipologie di tumori possono essere differenti e anno dopo anno aumentano le patologie connesse. Non si possono definire tutte quelle che ci sono ad oggi nel mondo, proprio perché si sviluppa velocemente e con caratteristiche sempre diverse.

A tutto questo si associano dei sintomi particolari, connessi tra loro, che non sono altro che segnali d’allarme da applicare ad una forma di malattia. Uno in particolare accade durante la notte e può essere molto evidente.

È risaputo che il cancro è una malattia degenerativa temuta, dai sintomi confusi e spesso volentieri non subito compresi. I medici possono valutare il tumore come una patologia differente, proprio perché in continua evoluzione e – spesso – silenzioso.

Per questo motivo la prevenzione è imperativa per tenere sotto controllo eventuali manifestazioni, così come il poter intervenire nell’immediato in caso di necessità. Tutti i soggetti sono invitati a prestare attenzione anche al minimo segnale, perché potrebbe essere rivelatore (dalla perdita di peso, dolore inspiegabile e stanchezza cronica).

Cancro, il segnale notturno che deve mettere in allerta

Gli esperti parlano di un segnale notturno che dovrebbe essere tenuto sotto controllo. Tra i primi segnali di un cancro c’è la sudorazione eccessiva, soprattutto durante le ore notturne. Ma qual è il legame tra loro?

La sudorazione è un processo naturale per l’organismo, anche quando non è palese. Si tende a sudare continuamente quando ci si allena, le temperature sono alte, si è nervosi – sconvolti e arrabbiati – prima del ciclo mestruale o in menopausa – durante una malattia e anche in concomitanza di farmaci particolari.

Non solo, la sudorazione è associata al cancro per via dell’infezione che alza la temperatura del corpo: quest’ultimo attua un meccanismo di difesa cercando di ridurla nell’immediato. Altri tumori – come riportato su Cancer research UK – potrebbero essere associati alla sudorazione perché la provocano, ovvero:

cancro alle ossa

cancro al fegato

Tumori carcinoidi

leucemia

mesotelioma

linfoma non-Hodgkin

linfoma di Hodgkin

I trattamenti conseguenti come la chemioterapia, portano a sudorazione e vampate di calore. Le donne in particolare potrebbero sperimentare la menopausa precoce durante il trattamento per la cura del cancro al seno, mentre gli uomini durante il trattamento del cancro alla prostata.

Stesso discorso per i medicinali e i farmaci antitumorali, che generano l’effetto collaterale della sudorazione eccessiva.