Antony al Manchester United, affare da 100 milioni!

Un Manchester United scatenato sul mercato piazza un altro grande colpo con l’acquisto di Antony, talento brasiliano che arriva dall’Ajax per una cifra complessiva vicina ai 100 milioni di euro, è il secondo acquisto più costoso nella storia del club inglese



Si conclude in bellezza il calciomercato estivo del Manchester United, gli inglesi in pochi giorni piazzano sia il colpo Casemiro che Antony, calciatore di grande talento che arriva per rinforzare l’attacco di Erik Ten Hag.

Le grandi difficoltà degli ultimi anni non fermano il Manchester United che continua a rinforzare la propria rosa con acquisti a cinque stelle.

Nel pomeriggio i Red Devils hanno ufficializzato il trasferimento di Antony che arriva dall‘Ajax per 100 milioni di euro, il brasiliano diventa il secondo giocatore più pagato nella storia del club di Manchester.

Con un mercato del genere ora i Red Devils hanno l’obbligo di tornare ai vertici della Premier League con un Cristiano Ronaldo che però sembra sempre più lontano dal progetto tecnico di Ten Hag.

Antony è un nuovo giocatore del Manchester United

Dopo una lunga trattativa alla fine il Manchester United è riuscito ad acquistare Antony, il calciatore brasiliano ha già sostenuto le visite mediche con il nuovo club e sarà a disposizione di Ten Hag già nella sfida di giovedì contro il Leicester.



Il Manchester United chiude cosi il proprio mercato in entrata per la faraonica cifra di 243 milioni di euro, più di qualunque altra società al mondo.

Antony è l’acquisto più costoso dell’estate dei Red Devils ed in assoluto il secondo acquisto più oneroso di sempre dietro soltanto a Paul Pogba, arrivato nell’estate del 2016 dalla Juventus per 110 milioni di euro.

Ennesimo capolavoro in uscita dell’Ajax che si conferma bottega carissima con i propri talenti: la trattativa Antony permette ai lancieri di realizzare il primato della trattativa più costosa della storia dell’Eredivisie, superato il trasferimento di Frenkie De Jong al Barcellona.

Ora vedremo che impatto avrà il calciatore brasiliano in Premier League, tifosi e società si aspettano una grande stagione da parte di Antony che, con ogni probabilità, comporrà il tridente titolare insieme a Sancho e Bruno Fernandes.

Vedremo se in queste ultime ore gli inglesi riusciranno a definire una volta per tutte la situazione legata a Cristiano Ronaldo con il portoghese che continua ad essere un separato in casa all’interno del club che circa 12 anni fa lo aveva lanciato ai massimi livelli del calcio europeo.