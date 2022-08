“Immaginavo la vecchiaia con lei”, Totti innamorato pazzo: il commovente discorso davanti a tutti

La storia della separazione più chiacchierata dell’estate, quella tra Totti ed Ilary Blasi, si arricchisce ogni giorno di nuovi particolari. Vediamo cosa è successo stavolta.

Ilary Blasi e Francesco Totti hanno annunciato la loro separazione a inizio luglio ma non hanno ancora firmato le carte del divorzio.

Francesco Totti innamorato

L’ex bomber della Roma, Francesco Totti, sta trascorrendo gli ultimi scampoli della sua estate insieme ai figli nella villa di Sabaudia. Prima di lui c’era stata la ormai ex moglie Ilary con cui, si dice, i rapporti siano davvero molto freddi.

I due, infatti, non si sarebbero ancora incontrati per firmare, davanti agli avvocati, le carte relative al divorzio. Si suppone che questo incontro possa arrivare tra settembre ed ottobre.

Se all’inizio Totti aveva scelto di seguire un profilo basso, adesso non ha paura a mostrarsi in spiaggia con i figli o a fare la spesa. Ilary, invece, ha deciso, sin da subito di mostrare le sue vacanze su Instagram: tra Tanzania, Sabaudia e poi la montagna da sola (o in compagnia?).

Intanto, mentre si vocifera che anche Ilary abbia una nuova fiamma, il nuovo amore di Totti per Noemi Bocchi sembra essere definitivamente accertato. I due sono braccati a vista dai paparazzi e, anche se si trovano a pochi minuti di distanza l’uno dall’altra.

Si ipotizza che, per stare un po’ insieme, si vedano al largo delle coste sabaude, a bordo dello yatch di lui. Cosa non improbabile poiché Noemi è stata vista prelevare in spiaggia e condurre proprio su un’imbarcazione. Probabilmente, non è l’estate che entrambi avevano immaginato per se stessi.

E Ilary?

Eppure, non è passato molto tempo da quando il Pupone affermò, durante un’intervista che avrebbe voluto invecchiare insieme all’ex moglie. La loro favola è durata 20 anni e per i loro fan più accorati è arrivata come un vero e proprio fulmine a ciel sereno. L’intervista venne rilasciata a Maurizio Costanzo nel corso del suo consueto show serale.

“La mia vecchiaia con Ilary? Penso diventeremo campioni di burraco”.

Questo affermava Totti. Un bel quadretto quello che lui aveva immaginato con la moglie, magari circondati dai nipoti che gli avrebbero dato i loro tre figli.

Proprio loro sono le persone che, in questo momento, stanno probabilmente soffrendo di più. Chanel Totti, infatti, ha deciso di sbottare, nelle ultime ore, sfogandosi sui social. La ragazza, 16 anni, è molto attiva su TikTok su cui pubblica numerosi video.

Nell’ultimo, in discoteca con un amico, sembra voler difendere i genitori facendone un velato riferimento.