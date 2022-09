“Ho scoperto di essere incinta”, tutti commossi in studio da Silvia Toffanin

Durante l’ultima puntata di Verissimo, un’ospite ha raccontato a Silvia Toffanin come ha scoperto di essere incinta. Ecco la rivelazione.

Silvia Toffanin è tornata in tv con la nuova edizione di Verissimo e già dalle prime puntate alcuni suoi ospiti hanno emozionato il pubblico rivelando qualcosa che non avevano mai detto a nessuno.

La presentatrice, nel corso di tutti questi anni al comando del programma tv, ha avuto modo di avere come ospiti personaggi illustri del mondo dello spettacolo, dello sport e a volte anche della politica.

Così, nella puntata andata in onda domenica 25 settembre, la Toffanin si è ritrovata a venire a conoscenza di una notizia che non si sarebbe mai aspettata e a farlo è stata una nota cantante italiana.

La conduttrice l’ha accolta con molta gioia nel suo studio assieme ad un suo collega per via del fatto che ultimamente i due si ritrovano spesso insieme e i giornali hanno cominciato a pensare che si tratti di una nuova coppia.

La cantante ha specificato di essere molto amica del suo collega e che si conoscono da anni e che tra l’altro, l’uomo ha una bellissima moglie a cui lei è molto affezionata e che trova carinissima.

Lo stesso diretto interessato ha poi parlato della loro amicizia e di come rimase affascinato, quando da ragazzino, la sua collega era già abbastanza famosa e quindi la sentì cantare una delle sue prime canzoni rimanendo affascinato dal suo timbro.

Secondo l’artista, la donna in questione aveva una vocalità blues che mancava nel panorama musicale italiano e proprio per questo motivo decise di accettare la proposta di lavorare con lei.

La verità sulla gravidanza

Nel corso dell’intervista, la cantante in questione ha anche affermato di essere rimasta incinta e di averlo scoperto in un momento molto particolare della sua vita dato che stava interpretando la parte di una vergine.

“Ho fatto solo un musicarello. Dovevo interpretare una ragazza carina e vergine, che non aveva conosciuto uomo…io non ero mai stata vabbè…e invece li ero incinta. Non l’ho detto a nessuno perché mi vergognavo. Ho cominciato a star male. Mia madre mi fece una camomilla poi mi guardò e disse ‘cosa hai fatto a Milano con quell’Ansoldi?’ e lì ho scoperto di essere incinta ed è nata quella meraviglia”

A parlare di questo suo episodio è stata Iva Zanicchi accompagnata in studio da Al Bano Carrisi. I due come hanno dichiarato negli ultimi mesi si sono visti molte volte per via di impegni lavorativi negli stessi posti.

La cantante a partire dal prossimo 8 ottobre sarà impegnata con il maestro di danza Samuel Peron a gareggiare nel programma televisivo Ballando con le Stelle, arrivato alla sua diciassettesima edizione.

Proprio per questo motivo, Iva Zanicchi sembra aver chiesto consigli proprio ad Al Bano dato che il cantante è stato uno dei protagonisti della passata edizione della trasmissione di Raiuno anche se ha abbandonato la gara per via di un problema fisico della sua ballerina.

Continuando nell’intervista i due hanno ammesso di non aver mai avuto competizione l’uno verso l’altro, ma di aver un forte rapporto di amicizia anche se ci sono stati degli anni che non si sono visti.

“Ritengo Al Bano un amico a cui si deve voler bene anche se non ci vediamo spesso. Però ha un difetto quello di lavorare troppo. Dopo 40 anni voglio tornare a Cellino.”

Dopo queste parole la conduttrice ha proposto alla Zanicchi di andare insieme da Al Bano e la cantante ha dichiarato che il suo collega è una persona molto ospitale dicendo che se richiedi qualcosa lui si prodiga per fartela trovare nel minor tempo possibile mettendoti a tuo agio.