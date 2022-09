By

Elezioni: per la chiamata elettorale del 25 settembre, si è registrata la più bassa affluenza alle urne. Ecco i dati.

Si è concluso l’appuntamento elettorale del 25 settembre, durante il quale gli italiani sono stati chiamati a votare per Camera e Senato. Secondo i primi dati alla mano, l’affluenza di questa tornata elettorale è stata la più bassa di sempre.

Elezioni, affluenza alle urne: i dati più bassi delle politiche

Il 25 settembre è stato il giorno in cui gli italiani sono stati chiamati a votare per Camera e Senato. I risultati di questa chiamata elettorale porteranno, poi, alla creazione del nuovo esecutivo.

C’è da dire, però, che l’affluenza è stata molto bassa, secondo i dati diramati dal Ministero dell’Interno. Solo il 63,91% degli aventi diritto, infatti, si è presentato alle urne per esprimere le proprie preferenze. È il dato più basso mai registrato nel corso di una tornata elettorale.

Basta fare qualche confronto con i dati che si registrarono nel 2018, quando arrivò a 72,94% l’affluenza per la Camera e 73% per il Senato. Si è fermato al 51,16% la percentuale di votanti alle 19 per quel che concerne il rinnovo della Camera. Facendo un rapido calcolo, dunque, ci sono nove punti percentuali di scarto, rispetto all’affluenza registrata quattro anni fa.

Astensione e partecipazione al voto

Le regioni in cui si è registrato un’affluenza più bassa e un calo, rispetto agli altri anni, sono la Lombardia, la Sicilia e il Lazio, ai quali si affiancano Friuli Venezia Giulia e Toscana.

Maggiore affluenza, invece, si è registrata in Emilia Romagna. Le regioni in cui la tornata elettorale non ha fatto scaturire elevata affluenza alle urne sono state la Campania, la Calabria e la Sardegna, dove si sono registrati i dati più bassi.

Un dato che ribalta quello delle politiche precedenti, dove specificamente al Sud c’era stato un picco di presenze alle urne.

Secondo i dati diramati da YouTrend, pare che siano i comuni dove c’è una più alta presenza di occupati, laureati e stranieri ad aver mostrato minor calo, mentre in quelli dove c’è maggiore presenza di stranieri e di disoccupati il dato scende ulteriormente.

Maggiore partecipazione al voto, secondo YouTrend, si è registrata alle 19, in particolare nelle regioni del centro-nord, anche se – come dicevamo – il calo dell’affluenza ha riguardato tutto lo Stivale, da nord a sud, anche se più presente nelle regioni del Mezzogiorno, ad eccezione della Sicilia, regione nella quale i cittadini sono stati chiamati ad esprimere il proprio voto anche per le elezioni regionali.