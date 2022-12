Harry, il malore tenuto nascosto: ci soffre da anni | È lei a confessare tutto

Il principe Harry combatte da anni contro questa terribile malattia, ed è proprio lei a fare questa confessione. Che cosa succede al marito di Meghan Markle?



Non sta bene il principe Harry. Viene fuori la malattia contro cui combatte da anni. A raccontare tutto, in un’intervista esclusiva, è lei.

Il principe Harry fa preoccupare tutti

Da qualche mese, il principe Harry ha l’attenzione mediatica del mondo su di sé. Il secondogenito di Carlo e Diana sta attirando la curiosità dei sudditi inglesi e americani oltre che della Royal Family per una serie di problematiche che riguardano la sua vita privata.

Innanzitutto, il suo matrimonio con Meghan Markle sembra essere in dirittura di arrivo. Da tanti giorni si parla di tradimenti reciproci e addirittura dei due coniugi che vivrebbero già in case separate.

Per non parlare poi dei rapporti sempre più freddi con la sua famiglia di origine. Tra qualche giorno Netflix trasmetterà il documentario che vedrà come protagonisti proprio Harry e Meghan e di cui tutti i tabloid del mondo hanno già iniziato a dare delle anticipazioni.

Il 10 gennaio 2023, invece, vedrà la luce Spare, il libro autobiografico del principino che inevitabilmente finirà di compromettere i rapporti già tesi e fragili con Carlo e il suo entourage familiare.

Oggi però, le attenzioni sul principe Harry sono tutte per una questione molto delicata: il marito di Meghan Markle è malato. Il rampollo da anni tiene nascosta la sua patologia. Ecco chi ha confessato tutto.

La confessione inaspettata sul principe

Non arrivano buone notizie per il principe Harry che a quanto pare è malato da tempo. A fare una confessione inaspettata sul suo conto è una donna che lo conosce molto bene. Stiamo parlando di Cressida Bonas, la ex fidanzata del bel rampollo inglese.

Harry e Cressida sono stati insieme tre anni, dal 2011 al 2014. Si credeva che fosse lei la fortunata, quella che sarebbe entrata a far parte della Royal Family. Invece no. La “principessina d’Inghilterra”, così era definita la bionda nel periodo in cui frequentava Harry, e il secondogenito di Carlo e Diana si sono lasciati ormai un bel po’ di tempo fa ma in rapporti amichevoli.

La ragione dell’addio? Le tante incompatibilità caratteriali. Oggi però sono ancora amici e addirittura, secondo quanto si mormora, si incontrerebbero ancora con grande disappunto della moglie di lui, Meghan Markle.

Ebbene, proprio la Bonas fa una confessione sull’ex fidanzato che lascia tutti senza parole. In un’intervista che è stata ripresa dal settimanale tedesco Freizeit Express, Cressida parla di salute mentale e in particolare di come sia fragile quella dell’ex fidanzato.

Sudditi preoccupati, lui fragile più che mai

Harry soffrirebbe da tempo di attacchi di panico e di numerosi fobie che lo costringerebbero a non vivere tranquillamente la sua esistenza. Anche nel periodo in cui il principino e la Bonas erano fidanzati, il loro rapporto è stato messo più volte in crisi e in discussione proprio per le paranoie e le paure di Harry.

Il principe da tempo, sarebbe in cura presso un centro di salute mentale dove è seguito da una psicanalista. La morte della mamma, Lady Diana e i vari problemi interni alla Royal Family, lo hanno portato a vivere in un clima di ansia e terrore.

Lui stesso, in un’intervista rilasciata di recente, aveva dichiarato che in un periodo buio della sua vita si era dato all’alcol e alle droghe pesanti, un tunnel buio quello nel quale era caduto e dal quale riuscì a riprendersi grazie alla vicinanza degli amici e della famiglia.

In realtà, fonti vicine alla Royal Family, credono che il principino possa avere ereditato gli stessi geni della bisnonna Alice, la mamma del duca Filippo di Edimburgo, che soffriva di schizofrenia. Non ha mai negato di temere per la sua salute mentale, il principe Harry, che da anni combatte contro la stigmatizzazione delle malattie mentali.