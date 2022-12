Joseph Ratzinger è morto, cedendo alla malattia che da tempo lo stava consumando.

Tempo fa papa Francesco aveva chiesto di pregare per lui perché gravemente malato e le sue condizioni, lo scorso dicembre, non erano affatto incoraggianti.

La morte di Benedetto XVI

Classe 1927, Joseph Ratzinger è entrato nel cuore di molti come Papa Benedetto XVI ma il suo pontificato ha raccolto anche pareri discordanti. La sua figura autorevole è stata alla guida della Chiesa fino al 2013, anno in cui si ritirò dal suo incarico.

Condusse quindi una vita fatta di preghiera lasciando spazio a Bergoglio e dopo quasi 10 anni il suo essere Papa Emerito è stato sempre molto sentito dal successore, che spesso nei suoi interventi ha avuto un pensiero per lui.

Sono tanti che piangono la sua scomparsa, una morte che quasi aleggiava nell’aria dal momento in cui Papa Francesco, con un volto insolitamente cupo, ha chiesto di rivolgere delle preghiere per lui al termine di un’udienza generale che si è svolta mercoledì 28 dicembre.

Sono arrivati messaggi di cordoglio da parte delle più alte cariche del Vaticano, dello Stato ma anche tantissimi fedeli accorsi per porgere l’ultimo saluto a un Papa tanto contestato quanto amato.

Il pontificato di Papa Benedetto XVI

Joseph Ratzinger è stato il 265esimo papa della Chiesa cattolica, dal 2005 al 2013, anno in cui decise di ritirarsi in preghiera e lasciare così il suo incarico durato quasi 8 anni.

Teologo e settimo pontefice di origini tedesche nella storia della Chiesa cattolica, annunciò il suo ritiro nel concistoro ordinario dell’11 febbraio 2013, per lasciare definitivamente l’incarico pochi giorni dopo.

Da quel momento è diventato Papa Emerito, l’ottavo nella storia se si considerano i pontefici su cui si hanno notizie certe.

In gioventù fu soldato bambino e più in avanti, insegnante universitario grazie ai suoi studi in filosofia ma l’avvicinamento vero e proprio alla Chiesa ci fu negli anni Settanta, dove venne nominato arcivescovo di Monaco e Frisinga, incarico dal quale si dimise per le disposizioni papali di Paolo VI, che lo chiamò a stabilirsi in Vaticano nominandolo cardinale il 27 giugno del 1977.

Prese parte al conclave che elesse Giovanni Paolo I e Giovanni Paolo II e prima della triste notizia di oggi, è stato l’unico partecipante a entrambi i conclavi ad essere ancora in vita.

Nel 1993 diventò cardinale vescovo della sede suburbicaria di Velletri-Segni, che mantenne fino a quando venne eletto Papa.

Nel 2005 presiedette la messa esequiale del defunto Giovanni Paolo II e fu il suo successore, eletto nel conclave del 19 aprile dello stesso anno. In quell’occasione, dopo la tradizionale fumata bianca si affacciò al balcone per il suo primo discorso:

“dopo il grande giovanni paolo II i cardinali hanno eletto me, un semplice lavoratore nella vigna del signore. mi affido alle vostre preghiere”.

Alcune fonti sostengono che il più votato dopo di lui è stato proprio Bergoglio, che sarà come tutti sappiamo il successore.

Il ricordo di Papa Francesco

Papa Francesco ha sempre rivolto un pensiero a Benedetto XVI, il cui nome è stato scelto in onore del pontefice che guidò la Chiesa nel travagliato periodo della Prima Guerra Mondiale.

I due erano molto amici, infatti ogni volta che ne aveva bisogno si recava al Monastero “Mater Ecclesiae” in Vaticano, per parlare con il predecessore e pregare insieme.

Come si è visto anche in alcune immagini recenti, le condizioni di Ratzinger non erano delle migliori e con il passare degli anni si erano aggravate molto.

Il suo biografo ufficiale, Peter Seewald, aveva affermato che il Pontefice Emerito aveva un’infezione al viso e la sua salute era molto cagionevole, aveva infatti difficoltà nell’esprimersi.

Queste le parole di Francesco nell’udienza di fine anno, dopo la quale si è recato in visita da Ratzinger:

“vorrei chiedervi una preghiera per il papa emerito benedetto, che sostiene la chiesa in silenzio. è molto malato, chiediamo al signore sostegno per lui fino alla fine”.

Alcune fonti hanno riferito in quel periodo, che i peggioramenti erano dovuti anche all’avanzare dell’età, tuttavia la situazione era sotto controllo e i medici lo monitoravano costantemente, come confermato dal direttore della Sala Stampa, Matteo Bruni.

Ora sappiamo che le sue condizioni di salute difficilmente sarebbero migliorate e mentre tutto il mondo si unisce nel dolore per la perdita del grande Papa, si attendono i funerali ufficiali, che prevedono migliaia di fedeli.