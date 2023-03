Harry e Meghan sfrattati da Re Carlo, a Frogmore Cottage arriva Andrea

A Frogmore Cottage, residenza che Harry e Meghan avevano ristrutturato per la propria famiglia, arriverà Andrea.

I duchi del Sussex sono stati letteralmente sfrattati dal Re Carlo dalla residenza di Windsor. Dopo aver tolto i vari oggetti e mobili appartenenti alla coppia, che ora si trova a Montecito, il cottage è stato assegnato al principe Andrea. Non solo una punizione crudele ma anche un gesto che potrebbe far pensare a un’altra conseguenza rilevante.

Harry e Meghan sfrattati da Re Carlo

Re Carlo ha mandato via il secondogenito e consorte dalla residenza a Windsor, Frogmore Cottage, che i due stavano sistemando per la propria famiglia. Al loro posto arriverà il principe Andrea.

I duchi del Sussex, ricevuto l’avviso di sgombero, hanno mobilitato una ditta di trasporti per recuperare ciò che di loro era rimasto e farlo recapitare a Montecito, in California, dove vivono da diversi anni.

A diffondere la notizia è stata la stampa locale, precisamente dal Sun e il biografo ufficiale della coppia, Omid Scobie, ha dichiarato che questa decisione ha lasciato Harry e Meghan allibiti. I duchi considerano questa decisione che sembra definitiva, molto crudele perché in questo modo sono tagliati fuori per sempre dalla Royal Family.

In aggiunta come ulteriore beffa, a Frogmore Cottage arriverà il principe Andrea, mossa che porterà anche a un’altra conseguenza, qualora fosse confermata, infatti il secondogenito del Re e sua moglie potrebbero davvero non essere presenti alla cerimonia di incoronazione il prossimo 6 maggio a Londra.

Una situazione davvero imbarazzante e carica di tensione, che non è mai mancata fra i rapporti con la Royal Family quando si parla di Harry, da sempre considerato il principe ribelle, sgradito ultimamente anche alla defunta nonna.

Anche il fratello del sovrano, Andrea, non se la passa bene poiché di recente è stato mandato via da Buckingham Palace per ristrutturazioni, o per lo meno questo dicono le fonti ufficiali, inoltre Re Carlo ha deciso di tagliare il suo stipendio annuo per tenere fede alla sua promessa di “snellimento” della Famiglia Reale.

Harry e Meghan stabilmente in America

Ormai Harry e Meghan vivono stabilmente in America da diversi anni. La loro intenzione di tornare a vivere in Inghilterra, appunto a Frogmore Cottage, è stata definitivamente stroncata da questa decisione e secondo alcune fonti questo sarebbe il segnale che la vita inglese della coppia sia arrivata al capolinea.

I due non hanno più una residenza ufficiale nel perimetro della Royal Family, per questo motivo probabilmente non parteciperanno all’incoronazione di Re Carlo III a Westminster Abbey.

Questa era già stata messa in discussione poiché di recente ci sono stati accesi attacchi dei duchi del Sussex contro Camilla ma anche verso William, prima nel documentario su Netflix e poi nella autobiografia del principe Harry.

La presenza di quest’ultimo alla cerimonia di maggio dipenderebbe anche molto da un altro fattore, il principe infatti pretende scuse ufficiali, al momento respinte.

Non corre buon sangue dunque fra i due fratelli e in realtà Frogmore Cottage era stato richiesto dai duchi proprio per fuggire da William e Kate, con i quali avevano continue discussioni nel periodo in cui condividevano la tenuta di Kensington Palace.

Poi si trasferirono in America lasciando temporaneamente la residenza alla principessa Eugenia, figlia di Andrea, ora volevano tornare ma sono stati letteralmente cacciati per far posto a quest’ultimo.