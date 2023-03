Incidente ferroviario in Grecia: si dimette il ministro dei Trasporti

Dopo l”incidente ferroviari in Grecia, il ministro dei Trasporti, Kostas Karamanlis ha presentato le sue dimissioni.

Kostas Karamanlis, ministro dei Trasporti greco, si è dimesso. Riconoscendo il degrado della rete ferroviaria greca “non adatta al XXI secolo“, spiega – al suo ritorno dal luogo della tragedia – quanto segue: “Sento che è mio dovere dimettermi come minimo segno di rispetto per la memoria del persone che sono morte in modo così ingiusto e per assumermi la responsabilità degli errori dello stato e del sistema politico greco nel corso degli anni“, ha affermato in una nota.

Secondo quanto riportato dalla stampa locale, sul luogo dell’incidente sarebbe arrivata la presidente della Grecia, Katerina Sakellaropoulou.

Ha deposto alcuni fiori sul relitto in memoria delle vittime. Il Capo dello Stato si è poi recato nei due ospedali di Larissa dove sono state trasportate le vittime dello scontro. Si noti che il leader ha interrotto una visita in Moldavia per tornare urgentemente nel Paese.

Nei tweet postati in francese e in greco, il presidente francese ha rivolto “i suoi pensieri” ai parenti delle vittime del terribile incidente avvenuto ieri sera nei pressi di Larissa. “La Francia è al fianco dei greci“, ha scritto il capo dello Stato.

Il capo della stazione di Larissa, 59 anni, è stato arrestato dopo essere stato interrogato dalle forze dell’ordine, come riferito una fonte della polizia all’AFP: “I fatti di cui è accusato saranno resi noti a breve“, ha detto.

Per il momento gli inquirenti “lo ritengono responsabile del movimento dei treni che si sono trovati sullo stesso binario“, precisa l’agenzia di stampa greca AMNA.

Quello che è accaduto sul posto

È l’incidente ferroviario più grave della storia della Greci . Nella notte tra martedì 28 febbraio e mercoledì 1° marzo, due treni si sono scontrati frontalmente non lontano da Larissa, nel centro del Paese. I primi trasportavano merci, i secondi passeggeri che viaggiavano tra Atene e Salonicco. A mezzogiorno il bilancio riportava almeno 36 morti e 85 feriti.

Il primo ministro Kyriakos Mitsotakis, che si è recato lì a metà giornata e ha dichiarato un lutto nazionale di tre giorni, ha promesso che sarebbe stata fatta piena luce sulle circostanze di questo incidente. “Una cosa che posso garantire è che troveremo la causa di questa tragedia “, ha promesso.

Sono, dunque, emersi interrogativi sulla sicurezza dei treni in Grecia. Sul posto, il presidente del sindacato dei macchinisti OSE, Kostas Genidounias ha denunciato la mancanza di sicurezza.

“Tutto è fatto manualmente. È dal 2000 che i sistemi non funzionano”, ha dichiarato al canale televisivo Ert. In precedenza aveva anche assicurato all’AFP che “nessun sistema di sicurezza, telecomando e semaforo funziona” .

Secondo i dati dell’ERA (l’Agenzia dell’Unione Europea per le Ferrovie), Grecia ed Estonia sono stati nel 2020 i due Paesi con i più significativi incidenti ai passaggi a livello per milione di treni km (unità di misura che combina il numero di treni e la distanza del viaggio). Idem in termini di morti: la Grecia è ancora in testa anche questo anno se si guarda al numero di morti legate a un incidente ferroviario per milione di km-treno.

La Grecia è anche l’unico paese dell’UE che non ha installato un sistema TPS, considerato il dispositivo più efficace per ridurre il rischio di collisioni tra treni. Al contrario, quasi il 100% delle piste tedesche ne è dotato.