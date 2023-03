Marzo 2023 è appena iniziato e per tutti gli appassionati di serie tv sarà un mese ricchissimo, con grandi ritorni ma anche tantissime novità. Ecco tutti gli appuntamenti da non perdere assolutamente.

C’è stata tanta attesa in questi mesi per alcuni ritorni nel mondo delle serie tv, che arriveranno in questo marzo 2023, appena iniziato.

Sulle diverse piattaforme streaming, ma anche in televisione, arriveranno tantissimi appuntamenti per tutti i gusti. Ecco tutte le serie tv da non perdere in nessun caso, per un inizio primavera col botto.

Le serie tv da non perdere a Marzo 2023

Tantissimi appassionati di serie tv sono pronti a trascorrere alcune ore del loro tempo libero scoprendo le nuove uscite di marzo 2023, con tante nuove stagioni in uscita sulle diverse piattaforme.

Partiamo dalla nuova stagione di Yellowstone, arrivata alle quinta stagione, su Sky e Now Tv da oggi, 1° marzo. Torna, quindi, Kevin Costner nei panni di John Dutton, proprietario del ranch più grande del Montana, che dovrà difendere ancora una volta la sua proprietà.

Un altro ritorno attesissimo è la terza stagione di The Mandalorian, lo spin-off di Star Wars con protagonista Pedro Pascal nel ruolo del Mandaloriano, che torna con al suo fianco Baby Yoda, diventato uno dei personaggi idolo della Galassia. Anche questa stagione dal 1° marzo su Disney+.

Il prossimo lunedì, per gli amanti di Maurizio De Giovanni, arrivano le nuove puntate del Commissario Ricciardi su Rai Uno (e su Rai Play). Torna il commissario più amato del mondo letterario degli ultimi anni, impersonato da Lino Guanciale, che si immergerà in nuove avventure nella Napoli degli anni ’30.

Per chi ama il fantasy e ha seguito la prima stagione, torna su Netflix dal 16 marzo Tenebre e Ossa, arrivata alla seconda stagione. La trama segue Alina Starkov che vuole sconfiggere la Faglia d’Ombra e a salvare Ravka dalla rovina, ma il generale Kirigan è tornato per finire ciò che aveva iniziato.

Su Prime Video, invece, una serie imperdibile di cui già si parla benissimo: dal 31 marzo arriva The Power – Ragazze Elettriche, con Toni Colette, serie thriller basata sul premiato romanzo della scrittrice britannica Naomi Alderman. La trama racconta delle adolescenti che, senza preavviso, sviluppano il potere di folgorare gli altri a piacere.

C’è anche da non perdere l’uscita di Yellowjackets 2 che, dal 24 marzo, arriverà su Paramount+. Con Christina Ricci e Elijah Wood, torna la serie incentrata su una squadra di giocatrici di calcio, sopravvissuta a un incidente aereo.

Le serie commedia da vedere

Per chi ama le serie appartenenti al genere commedia, questo marzo 2023 ci sono alcuni prodotti interessanti da non perdere.

La prima serie che segnaliamo è Incastrati 2, prodotto italiano con Ficarra e Picone, in arrivo su Netflix il 2 marzo. Dopo il successo della prima stagione, arriva la seconda, in cui ritroviamo Salvo e Valentino immersi in altre comiche avventure.

Su Disney+ arriva anche Abbott Elementary 2, il mockumentary comedy premiato con ben tre Golden Globes quest’anno. La seconda stagione ci riporta nei corridoi della scuola, seguendo gli insegnanti alle prese con il sistema scolastico.

L’ultima serie comedy che vi segnaliamo, sicuramente da non perdere, è Unprisoned, con Kerry Washington, in arrivo su Disney+ il 10 marzo. Lo show parla di una terapista, madre single perfezionista ma molto incasinata.

Non ci resta che augurare a tutti una buona visione!