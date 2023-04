Harry e Meghan, il comunicato ufficiale: l’inaspettata notizia rattrista i sudditi

By

Harry e Meghan, ormai la notizia è ufficiale. L’inaspettata conferma lascia basiti i sudditi inglesi e non solo. Ecco cosa sta succedendo tra i Duchi del Sussex. Le chiacchiere di qualche settimana fa sono ora una certezza.

Arriva una inattesa notizia che non fa piacere a nessuno, soprattutto ai sudditi inglesi. È accaduto ciò che tutti temevano. Il triste annuncio che vede come protagonisti Harry e Meghan sta facendo il giro del mondo.

Royal Family messa alla strette: arriva il comunicato che sconvolge

Ci avviciniamo sempre di più a maggio, il mese in cui nel Regno Unito accadrà qualcosa di importante, l’evento più atteso dell’anno: l’incoronazione di Carlo che diventerà ufficialmente sovrano del trono inglese.

La data è stata confermata qualche settimana fa ma i preparativi a corte sono in verità iniziati subito dopo la morte della Regina Elisabetta. La sovrana inglese se n’è andata lo scorso 8 settembre alla veneranda età di 96 anni dopo una vita trascorsa a guidare una nazione che proprio grazie a lei è diventata una delle più potenti d’Europa.

Charles, primogenito di Elisabetta e Filippo, è il primo in linea di successione al trono inglese che solo tra poche settimane sarà suo. L’Inghilterra è in fermento, sta per iniziare un nuovo capitolo storico per la nazione britannica e a scriverlo sarà proprio colui che, ironicamente, tutti hanno sempre definito come l’eterno Principe.

D’altronde, Carlo diventerà Re a 74 anni e se consideriamo che sua madre ereditò la corona a soli 25 anni, capiamo bene il perché di questo riferimento al futuro nuovo Re d’Inghilterra.

Queste sono settimane molto impegnative per la corte inglese. Ogni ostacolo o intoppo potrebbe mettere tutto a rischio. E proprio quando ogni cosa sembrava finalmente essersi sistemata, arriva la notizia che nessuno si aspettava.

I protagonisti di questo scoop clamoroso sono Harry e Meghan. Cosa è successo ai due Duchi del Sussex? Quelli che fino a qualche settimana fa erano solo rumors, ora sono una conferma. La notizia inattesa intristisce i sudditi.

Harry e Meghan, cosa sta succedendo alla famosa coppia?

Tra pochissime settimane il Regno Unito potrà acclamare il nuovo sovrano, Carlo III, che con la sua consorte Camilla, si prepara a scrivere un nuovo capitolo della storia inglese. È ormai tutto pronto, il calendario dei festeggiamenti è stilato e gli ospiti più illustri hanno ricevuto il loro invito.

Certa è la presenza di alcuni dei sovrani europei e non che presenzieranno alla cerimonia di incoronazione. Attesissimi i sovrani di Monaco, Alberto e Charlene, i reggenti di Spagna, Letizia e Filippo, la principessa Vittoria di Svezia e le principesse del Giappone. Presente anche il nostro Andrea Bocelli, unico italiano ad aver ottenuto il prestigioso invito.

Ovviamente non mancheranno i nuovi principi del Galles, William e Kate che, da quando Carlo è salito al trono, sono divenuti personaggi chiave per la monarchia inglese. D’altronde William sarà colui che un giorno prenderà il posto di suo padre, è scontato che la sua presenza sia fondamentale.

Nelle scorse settimane, alcuni mass media inglesi avevano diffuso la notizia che anche i Duchi del Sussex, Harry e Meghan, avevano ricevuto l’invito a prendere parte all’incoronazione.

In tanti avevano letto proprio in questo invito, una pace fatta tra i reali di casa Windsor e i semi-reali, come sono stati invece definiti il principe dai rossi capelli e la sua bella consorte. Ma sembra che qualcosa sia andato storto. A poche settimane dall’evento più atteso del Regno Unito, arriva la notizia clamorosa che sconvolge tutti.

No, non stiamo parlando della separazione tra Harry e Meghan di cui tanto si è parlato nei mesi scorsi ma di qualcosa di ancora più inaspettato: la Markle ha deciso di dare forfait all’incoronazione di Carlo e di rimanere in America.

La decisione di Meghan sconvolge

Fonti vicine alla famiglia dei Sussex hanno confermato che Harry partirà da solo, il 5 maggio, alla volta del Regno Unito per sostenere suo padre in un giorno per lui così importante.

A quanto pare però, il nuovo sovrano d’Inghilterra dovrà rinunciare alla presenza della sua adorata nuora che invece ha già da tempo declinato il regale invito. Ma per quale ragione la ex attrice americana ha deciso di spedire tutto solo suo marito in Inghilterra?

La ragione ha a che vedere con il piccolo Archie: il 6 maggio, giorno dell’incoronazione di Carlo, il primogenito di Harry e Meghan compirà 4 anni.

La Markle, mamma dolce e premurosa, non ha intenzione alcuna di perdersi il compleanno del suo gioiello più prezioso e pertanto ha deciso di rimanere nella nazione a stelle e strisce per festeggiare in famiglia – con nonna Doria e qualche amico – il genetliaco del bimbo.

Almeno questa sembrerebbe la ragione della sua assenza. Delusissimi i fan della coppia e i sudditi inglesi che aspettavano finalmente Meghan nel Regno Unito. L’assenza della Duchessa in molti l’hanno letta come una presa di posizione contro la Royal Family a cui sicuramente, visti i rapporti attuali, Meghan non mancherà.