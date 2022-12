Principe Harry e Meghan, l’ultima FOTO esclusiva del piccolo Archie: uguale al papà

Il Principe Harry vive ormai stabilmente con la moglie Meghan e i suoi figli negli States. Vediamo l’ultima foto di Archie, il loro primogenito che è identico al papà quando era piccolo.



Il piccolo Archie sembra aver preso tutto da papà, il principe Harry. Il dettaglio in più? I capelli ricci.

Novità in arrivo per il principe Harry

Come è ormai noto a chi segue le vicende della famiglia reale inglese, il principe Harry e sua moglie Meghan Markle, hanno deciso di spostare le loro vite negli Stati Uniti. Proprio lì, stanno crescendo i loro due figli: il primogenito Archie e la secondogenita di appena un anno Lily.

Le novità in arrivo per il principe Harry sono diverse. In primis, si vociferava che a settembre sarebbe dovuto uscire il suo libro-inchiesta, sulla morte della madre, lady Diana, sotto il ponte de l’Alma a Parigi. Un libro che è stato realizzato con l’aiuto di diversi agenti segreti privati assoldati dallo stesso principe. Probabilmente, l’uscita è stata posticipata a causa della morte della nonna.

Tuttavia, la docu-serie che andrà in onda su Netflix uscirà presto. Si tratta di un vero e proprio racconto della vita da spostati del principe Harry con Meghan. Un modo per la coppia di guadagnare dato che la Royal Family, già quando era viva la nonna, aveva deciso di tagliare i fondi alla giovane coppia, dato che aveva deciso di trasferirsi lontano dal paese di origine.

Nell’attesa dell’uscita della serie, i fan del principe Harry possono consolarsi sbirciando le loro foto che appaiono periodicamente su Tabloid e sui social.

La foto di Archie: è uguale a papà Harry

E’ raro che il principe Harry e consorte mostrino i loro figli sui social ma, quando ciò accade, la foto diventa immediatamente virale. I fan, infatti, sono rimasti a dir poco entusiasti da come Archie, nato il 6 maggio 2019, somigli al papà. Un dettaglio che non è passato inosservato è la folta chioma riccia.

Proprio quando rimase incinta di Archie, Meghan ha confessato nel corso dell’intervista ad Oprah Winfrey che non si sentiva accettata a corte e che il bambino non avrebbe avuto alcuna protezione reale e, di conseguenza, alcun titolo.

Sarebbe stato proprio Archie, inconsapevolmente, a dare la forza ai suoi genitori di lasciare per sempre Buckingham Palace. Soltanto così hanno potuto ritrovare la serenità perduta.

La coppia, per motivi di sicurezza, ha scelto di mostrare poco o nulla i figli sui social. Eppure, lo scatto di cui stiamo parlando, benché sia spuntato e poi rimosso, ha fatto il giro del web.

Il bimbo, che oggi ha tre anni, è raffigurato in braccio a sua mamma con una folta chioma riccia che vira sui toni del rosso. Un colore che, però, è decisamente più scuro di quello del papà.

L’ultima foto di Archie risaliva al 2021, in occasione del suo compleanno. Uno scatto che lo raffigurava di spalle e con un palloncino.

In pratica, lo scatto di oggi è stato rubato al volo da utenti del web. Il piccolo Archie, infatti, è spuntato a sorpresa mentre Meghan era in una videocall con sua madre

Doria Ragland e Jotaka Eaddy la CEO della società di consulenza Full Circle Strategies, unitamente ad altre due donne d’affari.

Il bambino è sbucato in videoconferenza a sorpresa, come fanno tutti i bimbi che richiedono l’attenzione delle loro mamme. Non solo la chioma, anche le espressioni sembrano essere quelle del padre. Nello scatto rubato, infatti, il piccolo appare un po’ accigliato, forse perché non stava ricevendo le giuste attenzioni da sua mamma.