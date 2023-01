“Hanno un patto segreto”, l’indiscrezione: perché Silvia Toffanin non si sposa

Una indiscrezione mai rivelata prima. Questo è il vero motivo per la quale Silvia Toffanin non sposa il suo fidanzato Pier Silvio Belusconi.

Silvia Toffanin è un volto noto gentile e rassicurante, da moltissimi anni al timone del fortunato format Verissimo. Le sue interviste mettono in luce i veri sentimenti dei protagonisti vip, facendo in modo che i telespettatori possano riconoscersi e conoscere una parte mai vista loro. Nella sua vita privata ci sono due bellissimi bambini e un uomo famoso ovvero Pier Silvio Berlusconi. Nonostante siano due volti importanti e conosciuti, riescono a mantenere un certo rigore e privacy in merito alla loro vita privata. Una indiscrezione ha però rivelato il vero motivo per la quale i due non si siano mai sposati.

Silvia Toffanin , colpo di fulmine con Pier Silvio?

Prima di capire come mai i due non si sono mai sposati, facciamo un piccolo passo indietro per ripercorrere la storia del loro bellissimo amore. Silvia Toffanin è entrata per la prima volta nelle case degli italiani grazie a Jerry Scotti come letterina di Passaparola (insieme all’amica di sempre Ilary Blasi).

Pier Silvio Berlusconi, figlio di Silvio ed amministratore delegato del Gruppo Mediaset, ha incontrato Silvia nel 2000 in occasione di un evento di beneficienza con una partita del Milan. Sono bastate solo due chiacchiere e i due si sono innamorati.

Da quel momento non si sono più lasciati e dal loro amore sono nati Mattia nel 2010 e Sofia Valentina nel 2015.

Silvia Toffanin, il patto segreto con Pier Silvio Berlusconi

Ma come mai i due non si sono mai sposati, qualcosa lo impedisce? I due oggi sono impegnati nel mettere a posto la loro nuova casa. Il settimanale Nuovo ha però rivelato qualcosa di particolare, tramite una fonte che è rimasta anonima.

Sembra proprio che Pier Silvio Berlusconi stia per fare il grande passo, non appena la casa sarà pronta:

“Appena saranno ultimati i lavori della casa da sogno, lui la sposerà”

Il magazine ha voluto però avere una certezza maggiore in merito a questo patto, per questo motivo ha contattato il Sindaco di Portofino dove i due hanno comprato una casa da sogno.

Il sindaco non ha confermato la notizia, ma nel caso ha evidenziato che sarebbe un vero onore poter celebrare le notte dei due personaggi noti. Secondo il settimanale è quindi vero che i due abbiano una specie di patto e che una volta ultimata la loro casa dei sogni, potranno finalmente pensare alle nozze.

Nel tempo il gossip ha fatto trapelare ogni tipo di notizia in merito alla coppia, anche che fossero in crisi. In realtà i due stanno benissimo e il loro amore prosegue alla grande, insieme ai loro bambini. La loro dimora è quasi pronta e ci potrebbe essere una lieta notizia proprio quest’anno.