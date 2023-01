Neo genitori dopo UeD? Fiocco rosa in arrivo per i due personaggi del trono over

Fiocco rosa per due personaggi molto amati del Trono Over? Una notizia che ha emozionato il cuore dei fan del programma e della coppia.

C’è sempre fermento quando si parla di Uomini e Donne, soprattutto per quelle coppie che si dichiarano amore eterno e lasciano i fan con una piccola nota di felicità. Le coppie del trono over hanno conquistato il cuore di tutti i telespettatori, perché le loro storie sono intense e vissute in prima persona. Due persone in particolare aggiungono un tassello alla loro relazione e fanno sognare i fan con un “fiocco rosa”.

Trono Over e l’amore nel tempo

Il trono Over si è aggiunto a quello classico formando una squadra unica del cast di chi cerca l’amore a Uomini & Donne. I telespettatori gradiscono la formula attuale proprio perché si ha modo di vedere generazioni diverse che fanno amicizia, che si consigliano sul da farsi e che si emozionano per gli amori più o meno giovani.

Nel tempo sono tantissime le coppie che si sono formate e hanno continuato a stare insieme, formando una famiglia. Una coppia in particolare ha conquistato il cuore del pubblico a casa e ora la notizia di un “fiocco rosa” aumenta la gioia e l’attesa per un lieto evento.

Coppia del Trono Over in attesa? Il fiocco rosa fa emozionare tutti

Una coppia molto nota del programma di Maria De Filippi Uomini e Donne ha fatto sognare e ancora adesso sembra che tutto vada a gonfie vele. In realtà è una coppia nata da tempo, che poi si è presa una pausa lungo il cammino dell’amore ritrovandosi in un momento particolare della loro vita.

Una scelta che ha diviso il pubblico, anche se alla fine sembra proprio che l’amore vinca su tutto. Ida Platano e Alessandro Vicinanza erano destinati a stare insieme: il giorno che lui ha scritto per corteggiare la bella parrucchiera, nessuno avrebbe mai creduto in un lieto fine.

Tra i due ci sono state liti e incomprensioni, poi Ida ha avuto un piccolo dubbio dopo il ritorno di Riccardo Guarnieri mentre Alessandro è uscito con l’affascinante Roberta. La gelosia però è emersa, i due si sono confrontati e poi in un secondo momento hanno dovuto guardare in faccia la realtà.

Alessandro Vicinanza si è dichiarato molte volte innamorato di Ida e pronto a vivere con lei. La Platano durante la sua ultima apparizione a Uomini e Donne si è dichiarata innamorata e si sente la sua fidanzata.

Ida e Alessandro proseguono nel loro percorso con l’amore che si alimenta giorno dopo giorno. Ci sono anche delle notizie che hanno sciolto il cuore dei fan, infatti in una intervista al Magazine ufficiale del programma lui ha dichiarato senza mezzi termini: