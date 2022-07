“Ha un figlio segreto”, Camilla Parker: dopo anni salta fuori tutto | William trema

Il caso del figlio segreto di Camilla Parker sarebbe sotto analisi da parte di un tribunale australiano. Vediamo di chi si tratta.

Si chiama Simon Charles Dorante-Day e sostiene di essere il figlio illegittimo di Camilla Parker.

Camilla Parker: da amante a moglie

Amata oppure odiata, Camilla Parker è ormai parte integrante della famiglia reale inglese. La sua storia è ormai nota: è stato il primo amore di Carlo d’Inghilterra nonché sua amante. Anche all’epoca del matrimonio con la principessa Diana, Carlo non si asteneva dal frequentare Camilla Parker che, automaticamente, ai sudditi adoranti della principessa triste, è diventata odiatissima.

Eppure, dopo aver sposato Carlo, oggi la donna ex Bowles, è sempre presente al fianco del principe durante gli eventi ufficiali e non che lo riguardano. Il suo passato, però, a volte torna a galla. Come nel caso sollevato da un uomo che sostiene di essere il figlio illegittimo di Camilla Parker. Proviamo ad approfondire la questione.

Un caso da tribunale

La notizia è rimbalzata un po’ ovunque e potrebbe costituire un vero e proprio scandalo. Si chiama Simon Charles Dorante-Day, vive in Australia e fa l’elettricista. Sulle prime, era stato considerato un maniaco perché aveva diffuso delle informazioni prive di fondamento. Oggi, però, il caso è finito sui tavoli di un tribunale australiano che sta cercando di venirne a capo.

L’uomo ha 53 anni e dice di essere nato dalla storia d’amore di Carlo e Camilla quando lui era poco più che 18enne e lui 17enne. Era il 1965 e i due avevano avuto una storia che era stata insabbiata. L’uomo sarebbe il frutto di quella breve passione.

Egli fu adottato da un impiegato del tribunale. Fu sua nonna, che era a servizio della Regina Elisabetta, a raccontargli che era il figlio di Camilla e Charles. In effetti, una grande somiglianza, nelle sue foto da ragazzo, con la sua presunta madre, ci sarebbe. Oggi l’uomo chiede di ottenere un test del DNA, l’unico che potrebbe effettivamente confermare l’eventuale discendenza.

I sudditi inglesi si chiedono se in realtà l’uomo, in qualità di primogenito di Carlo, potrebbe essere il vero erede al trono. Per essere chiari, non sarebbe così poiché resterebbe comunque un figlio illegittimo.

Che sia vero che una Camilla Parker 18enne abbia avuto un figlio da Carlo per poi darlo in adozione senza riconoscerlo? Vedremo se il tribunale australiano riuscirà davvero a venire a capo di questo succoso caso.