Milan, De Ketelaere si avvicina!

I rinnovi di Maldini e Massara e il prolungamento del contratto di Zlatan Ibrahimovic rappresentano un buon punto di partenza, ora però il nuovo Milan di RedBird cerca un acquisto importante per rispondere al mercato di Juventus ed Inter!



La sorprendente stagione dello scudetto rappresenta ormai il passato, il Milan vuole dimostrare di aver iniziato un progetto lungo e vincente ed è pronto a regalare ai propri tifosi un acquisto importante, in grado di dare ancor più entusiasmo all’ambiente e,soprattutto, qualità alla rosa.

Stefano Pioli ha accolto a Casa Milan il bomber Divock Origi, grande colpo di mercato della società che si è assicurata uno dei più grandi talenti del calcio europeo e per lo più a parametro zero.

Pioli vuole un trequartista

Il vero obiettivo del mercato del Milan rimane Charles De Ketelaere, giovane molto interessante che si è messo in mostra nelle ultime stagioni con la maglia del Bruges.Il belga ha ,anche recentemente, dichiarato di essere pronto al salto di qualità definitivo della propria carriera accettando di buon grado il trasferimento in un top club come il Milan.

Il classe 2001 non ha mai nascosto il suo tifo per il Bruges (squadra al momento titolare del suo cartellino) ma ha più volte trasmesso segnali positivi a Maldini e Massara che sperano di averlo a Milano già a metà della prossima settimana.L’ostacolo più grande per il Milan rimane trovare un’intesa con il club belga che non scende dalla richiesta di 40 milioni di base fissa.

Nei prossimi giorni è previsto un altro contatto diretto tra i due club dove Maldini proverà a fare leva sulla volontà del calciatore di trasferirsi nel club campione d’Italia.

Rimane viva la pista Hakim Ziyech su cui la dirigenza rossonera continua a monitorare con attenzione la situazione.Al momento il prescelto di Stefano Pioli però rimane il belga, i tifosi del Milan si augurano di poterlo presto accogliere a San Siro.

Il Milan inoltre continua ad osservare il caso Paulo Dybala, l’ex giocatore della Juventus è ancora senza una squadra e i rossoneri potrebbero approfittare della situazione di stallo tra l’argentino e l’Inter per convincere la “Joya” su cui sta crescendo anche l’interesse di Napoli e Roma nelle ultime ore.