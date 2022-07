Skriniar-PSG, giorni decisivi!

Continua la missione di Beppe Marotta che lavora per ricostruire un’Inter vincente ed in grado di tornare a vincere il campionato e di migliorare l’ottavo di finale raggiunto in Champions League lo scorso anno.



Con il grande ritorno di Romelu Lukaku l’Inter ha sistemato il reparto offensivo che ora presenta il giusto mix tra qualità e fisicità con il belga che formerà coppia fissa con l’amico Lautaro Martinez.

Il mercato di Marotta fino ad ora è stato pressoché perfetto, ad Appiano Gentile, oltre a Big Rom, sono arrivati Onana, Asllani, Mkhitaryan e Raoul Bellanova che hanno rinforzato la rosa di Simone Inzaghi in ogni reparto.

Continua a tenere banco la situazione legata a Paulo Dybala che, dopo un accordo iniziale trovato a maggio, sembra ormai definitivamente uscito dai radar della squadra nerazzurra.

Skriniar-PSG, ci siamo!

I nerazzurri sono pronti a sacrificare Milan Skriniar che, da tempo ormai, è il primo obiettivo di mercato del Paris-Saint Germain.

I francesi hanno già trovato un accordo di massima con il difensore slovacco e ora sono pronti a formulare una proposta importante al club milanese.

La richiesta nerazzurra è ferma a 70 milioni di euro, Marotta si aspetta un’offerta vicina alla cifra richiesta per chiudere la trattativa nel più breve tempo possibile.

La fumata bianca potrebbe arrivare nelle prossime ore, il bilancio dei nerazzurri continua ad evidenziare grosse difficoltà che “obbligano” Marotta a non poter rifiutare una cifra cosi importante che, inoltre, andrebbe a generare una plusvalenza enorme sul cartellino del difensore con il numero 37.

Inter, via Skriniar e dentro Bremer?

Ormai non è più un mistero, l’Inter ha da mesi un accordo con Gleison Bremer e sta aspettando di vendere Skriniar per dare l’assalto al difensore del Torino.



I nerazzurri però devono stare attenti alla Juventus che, con de Ligt in uscita, hanno messo gli occhi sul brasiliano avviando i contatti con il suo entourage.

Il mercato è imprevedibile e le situazioni cambiano improvvisamente, motivo per cui il derby d’Italia sarò vinto molto probabilmente dalla società che per prima riuscirà a vendere il proprio difensore per far posto al brasiliano.

Ad oggi Marotta rimane in netto vantaggio e Bremer ha comunicato la sua volontà di sposare il progetto nerazzurro, vendere Skriniar a questo punto diventa una necessità per un’Inter che non vuole farsi soffiare dalla Juventus uno dei miglior difensori centrali presenti al momento nel campionato italiano.