“Ha sgamato tutto un anno e mezzo fa”, altro che Noemi: Totti ha beccato così Ilary

Ormai può essere considerata come la storia di gossip più chiacchierata dell’estate: la fine del matrimonio tra Ilary e Totti. Vediamo gli ultimi sviluppi.

Già un anno e mezzo fa, Francesco Totti capì che con la sua attuale ex moglie era tutto finito.

Totti-Blasi la storia infinita

E’ la storia di gossip e tradimenti che sta riempendo i rotocalchi estivi di tutta Italia quella tra Francesco Totti ed Ilary Blasi. La coppia ha deciso di ufficializzare la loro rottura con un comunicato stampa disgiunto che ha informato i fan circa la loro separazione.

Da allora, ne è passata di acqua sotto i ponti. Mentre lei era in vacanza con i figli in Tanzania, lui aveva scelto un profilo più basso. Un comportamento che, però, è durato ben poco. Ci è mancato poco affinché il calciatore venisse di nuovo pizzicato sotto casa della sua nuova fiamma Noemi Bocchi.

Quest’ultima, avrebbe preso casa a Sabaudia con i suoi figli, proprio per stare vicino a Totti e, i due, sfidando i paparazzi, starebbero trascorrendo un’estate galeotta insieme. Eppure, sembrerebbe che un’altra persona abbia contribuito alla rottura tra i due.

Cosa c’entra Cristiano Iovino

Non solo Noemi, anche un’altra persona avrebbe contribuito alla rottura del matrimonio tra Totti e Blasi. Si tratterebbe di Cristiano Iovino, che di professione fa il personal trainer e l’influencer tra Milano e la Capitale.

Stando alle indiscrezioni diffuse dal Corriere della Sera, Iovino e la Blasi avrebbero ben più di un flirt. Sembrerebbe, infatti, che Francesco Totti abbia trovato, sullo smartphone della moglie, dei messaggi di testo tutt’altro che casti. I due si sarebbero conosciuti quando la Blasi faceva la pendolare tra Milano e Roma a causa del lavoro a Mediaset. In questi giorni, ci sarebbe proprio lui sulle Dolomiti insieme a lei. Che siano soltanto coincidenze?

Le prime indiscrezioni sulla rottura tra la coppia, che è stata insieme per vent’anni, non sono recenti. Infatti, già a marzo, aveva iniziato a circolare la notizia della rottura tra i due. Una rottura che venne fortemente negata da entrambi. Tutti e due, infatti, hanno cercato di mettere una pezza per qualche altro mese, in favor di pubblico. Ricordiamo, ad esempio, Ilary Blasi ospite di Signorini alla finale del GFVip, in cui appariva raggiante pronta a smentire le critiche. Che sia stato tutto pensato per permetterle di condurre in serenità l’Isola?

Ad oggi, sembrerebbe che tra Totti e Blasi non scorra buon sangue e che lei non sia andata ancora dagli avvocati a firmare le carte del divorzio. Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane.