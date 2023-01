“Ha preso il suo posto” spodestato da Windsor: scoppia la bufera a casa di Re Carlo

Problemi in casa Windsor: lui ha perso il suo posto. Ecco chi lo ha spodestato. Scoppia la bufera a palazzo reale. Tutta colpa di Re Carlo.

Questo è un periodo di decisioni importanti per Re Carlo che si ritrova ad affrontare diverse questioni spinose. Sapete che cosa ha fatto? Ha spodestato proprio lui da Windsor. Ecco chi prenderà il suo posto in famiglia.

Re Carlo, momento complicato per il sovrano inglese

Essere il sovrano di una delle monarchie più importanti e potenti d’Europa non è sicuramente un compito semplice. Le responsabilità che da ben 5 mesi pendono sulla testa coronata di Re Carlo, non facilitano la sua vita.

L’erede diretto e di diritto della Regina Elisabetta, che per per oltre 70 anni ha ricoperto il ruolo di Principe del Galles, ha tanti grattacapi e problemi a cui pensare. Uno dei tanti? Ovviamente la sua complicata e scalmanata famiglia.

Da mesi non si parla che del rapporto conflittuale con il suo secondogenito, il principe Harry, che dalla nazione a stelle e strisce sta mettendo KO la famiglia reale. Per non parlare poi del duca Andrea, il fratello numero 3 di Re Carlo, che continua a mettere in imbarazzo la famiglia reale con mosse sbagliate che pesano sull’immagine e sul buon nome di casa Windsor.

Proprio a seguito di alcune vicissitudini familiari, il nuovo sovrano d’Inghilterra ha preso una decisione: Carlo ha deciso di spodestare lui e ha in mente già un sostituto che possa subentrare al suo posto.

Lui spodestato: ecco chi prenderà il suo posto a Windsor

Carlo ha deciso e non ha intenzione di tornare sui suoi passi: lui spodestato. Arriva qualcun altro a prendere il suo posto. Ad essere fatto fuori dalla casa reale è il principe Harry e chi lo sostituirà invece, è il principe Edoardo.

Il quarto fratello di Re Carlo, il più piccolo della famiglia di Queen Elizabeth e del duca Filippo di Edimburgo, ha sempre mantenuto un profilo basso: nessuno scandalo famigliare, nessuno scandalo politico, nessun gesto che abbia mai messo in imbarazzo la casa reale e la famiglia dei Windsor.

Il conte di Wessex ormai da un po’ di anni è entrato nel cuore dei sudditi e secondo alcuni esperti reali, la sua popolarità è destinata a crescere, così come quella della moglie, la bellissima Sophie, che ormai da tempo ricopre anche a corte un ruolo importante.

Nel 2019, quando scoppiò il fenomeno della Megxit, Edoardo e Sophie, che fino ad allora avevano avuto ruolo marginale, iniziarono ad entrare sempre più nelle grazie di sua Maestà che proprio su di loro ha puntato come sostituti dei Duchi del Sussex.

Secondo quanto riportato dall’esperto reale Charles Rae, Re Carlo ha in serbo per suo fratello e sua cognata qualcosa di speciale: è intenzione del monarca continuare nel suo processo di snellimento della monarchia e di ridurre sempre più il numero dei reali senior ma senza toccare la posizione di Edoardo e consorte.

Cambia tutto a corte: il sovrano rinnova la monarchia

Il conte di Wessex, secondo alcuni pronostici, si ritroverà ad affiancare anche il sovrano in una assemblea istituzionale che per il momento coinvolge solo alcuni membri della casa reale e della politica britannica.

Solo qualche mese fa, ha avanzato al Parlamento, Re Carlo, la proposta di far diventare consiglieri ufficiali di palazzo non soltanto Edoardo ma anche sua sorella Anna e con molta probabilità questa ipotesi tra qualche tempo diventerà realtà.

Ma non è tutto. Quasi certamente, Edoardo si ritroverà ad acquisire anche il titolo di duca di Edimburgo che da sempre è appartenuto a suo padre Filippo. Insomma, il futuro appare brillante per Edoardo e consorte.

Anche Sophie di Wessex avrà compiti sempre più importanti a corte. Ormai i conti hanno spodestato totalmente i duchi del Sussex che dalla nazione a stelle e strisce continuano solo a gettare fango sulla famiglia reale.