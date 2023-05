“Ha firmato un accordo segreto”, Re Carlo: dopo l’addio alla Regina si scopre tutto

Re Carlo III e l’accordo segreto III. Il nuovo sovrano al centro delle polemiche. Spunta fuori un patto di riservatezza firmato dopo la morte della Regina. Ecco che cosa è venuto fuori. Il Regno Unito resta senza parole dinanzi a questa notizia inaspettata.

Il regno di Re Carlo III è iniziato ufficialmente solo da poche settimane eppure il nuovo sovrano è già nell’occhio del ciclone. Spunta fuori un accordo segreto firmato dopo la morte di sua mamma, la Regina Elisabetta II. Ecco che cosa prevede un contratto che sbuca fuori inaspettatamente dopo mesi dal funerale.

Re Carlo III e l’accordo segreto: il sovrano al centro delle polemiche

Il 6 maggio 2023 Carlo diventa ufficialmente sovrano d’Inghilterra con il titolo di King Charles III. Sua moglie Camilla invece ha acquisito il titolo di Regina.

Sono dunque loro, marito e moglie, i nuovi sovrani d’Inghilterra, gli eredi legittimi della Regina Elisabetta. È trascorso già quasi un anno da quando la Regina più amata al mondo ci ha lasciati.

Eppure il suo ricordo continua ancora ad essere presente nel cuore e nella mente dei suoi sudditi fedeli ma anche dei tanti ammiratori che a lei erano particolarmente affezionati.

Tuttavia l’era elisabettiana è finita e quella di Carlo III è iniziata. Sarà lui il nuovo capo di Inghilterra e il sovrano a cui rendere onore e rispetto. Proprio Re Carlo si ritrova travolto in uno scandalo che solo qualche ora fa è venuto fuori. Spunta un accordo segreto firmato dopo la morte della Regina. Ecco che cosa sappiamo a questo riguardo.

Spunta fuori il patto firmato a corte: tutti i dettagli

Il regno di Re Carlo è iniziato da pochissimo eppure il nuovo sovrano è già al centro delle polemiche. Da qualche ora, nel mondo e nel Regno Unito non si fa che parlare di lui.

Spunta fuori un accordo segreto firmato dopo la morte della Regina Elisabetta ma di cui solo ora si apprende l’esistenza. Dopo mesi dal funerale della Regina più amata del Regno Unito e non solo, ecco che cosa emerge da gossip di Palazzo Reale che hanno trovato però conferma da parte di alcuni dipendenti di corte.

Sembra infatti che il nuovo sovrano del Regno Unito, Re Carlo, abbia costretto una donna che per anni ha assistito la Regina Elisabetta a firmare un accordo di riservatezza.

La Lady in questione è Angela Kelly, la sarta personale di Queen Elizabeth. Ma che cosa sappiamo sul conto di questa persona? E soprattutto, perché è stata costretta a firmare un accordo di riservatezza? Lo scopriamo insieme.

Angela Kelly ha servito la Regina Elisabetta per più di tre decenni in qualità di sarta di corte ma soprattutto di confidente della ex monarca. Il loro rapporto non si limitava esclusivamente a quello professionale: erano amiche Angela ed Elisabetta II tanto che la sovrana poco prima di morire le concesse un favore speciale.

Si apprende infatti che Angela Kelly ricevette dalla sovrana il consenso a dimorare a Windsor Palace anche dopo la sua morte. Tuttavia, da quando Re Carlo è salito al trono, la situazione professionale della sarta è cambiata radicalmente. Che cosa teme Carlo III?

Fonti vicine alla famiglia reale dicono che il nuovo sovrano crede che Angela Kelly sia a conoscenza di troppi segreti sul conto della Regina Elisabetta ma anche della monarchia inglese.

D’altronde, Lady di Kelly ha condiviso ben 30 anni della sua vita a Palazzo Reale e soprattutto accanto alla Regina Elisabetta. La sarta di corte ha scritto anche tre libri sulla defunta monarca e su altri componenti della casa reale. In uno dei suoi ultimi manoscritti, per esempio, ha svelato alcuni dettagli e retroscena relativi alla morte di Filippo, il duca di Edimburgo.

Probabilmente il nuovo sovrano d’Inghilterra ha qualche scheletro nell’armadio che non vuole venga fuori ed ecco dunque che spunta un accordo che pare che la Kelly sia stata obbligata a firmare.

Che cosa sappiamo a questo proposito? Secondo quanto si apprende sempre da fonti vicine alla casa reale, Angela Kelly si è ritrovata costretta a lasciare Windsor Castle e a trasferirsi in una nuova dimora.

Il Re d’Inghilterra ha messo però a disposizione dell’ex sarta della Regina Elisabetta una splendida tenuta a Peak District. Ma non è tutto. La donna avrebbe dovuto firmare anche un contratto di riservatezza che la obbliga a non utilizzare più le parole “Maestà” e “Palazzo” per fini commerciali.

Si suppone dunque che Lady Kelly non potrà scrivere più nessun libro sulla Regina Elisabetta né tantomeno menzionare altri componenti della famiglia reale. Per il momento la ex sarta di corte non ha rilasciato nessuna intervista. Tuttavia, i mass media britannici e non solo, sono alla ricerca di dichiarazioni che possano chiarire ancora meglio questa situazione.