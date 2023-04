“Ha due gemelli segreti”, indiscrezione shock da Buckingham: chi sarebbe la mamma

Indiscrezione shock da Buckingham: lui, padre segreto di due gemelli. Ecco chi sarebbe il reale che ha avrebbe tradito la consorte umiliandola pubblicamente.

A poche settimane dall’incoronazione ufficiale di Re Carlo, spunta fuori un torbido segreto che riguarda un membro della casa reale: lui avrebbe messo incinta un’altra. La mamma dei due gemellini sarebbe proprio lei.

Indiscrezione shock da Buckingham

Mancano solo poche settimane al 6 maggio, giorno attesissimo dal Regno Unito e dal mondo. In questa giornata particolare, si terrà l’incoronazione ufficiale di Re Carlo e della consorte Camilla che così acquisiranno legalmente e legittimamente il titolo di sovrani del trono inglese.

Come si può ben immaginare, non sono questi giorni facili a Palazzo. La tensione è tanta e le cose da preparare e sistemare infinite. Per non parlare poi dello stress che ormai sta travolgendo come un fiume in piena tutti i componenti e affini della casa reale.

In un momento così importante e delicato per il casato Windsor, spunta fuori un segreto che potrebbe compromettere il buon nome e l’immagine della Royal Family. Lo scoop riguarda un reale, tra l’altro apprezzato e stimato dai sudditi, che si sarebbe macchiato però di una colpa grave: l’infedeltà matrimoniale.

Dal Regno Unito arriva questa notizia: lui avrebbe tradito lei con l’altra e quest’ultima sarebbe rimasta incinta persino di due gemelli che, pare, ora siano entrati a fare parte dell’entourage di Palazzo reale. Cerchiamo di fare luce su questo nuovo gossip che tiene tutti col fiato sospeso.

Chi sarebbe il reale traditore

Non sempre chi crediamo di conoscere si mostra davvero per quello che è. Lo sa benissimo Kate Middleton che si trova ora ad affrontare un problema inaspettato: il presunto tradimento di William.

Il nuovo Principe del Galles, secondo gli ultimi rumors che prepotenti circolano da giorni nel Regno Unito, avrebbe tradito la dolce consorte con un’altra donna, tra l’altro amica della moglie.

La dama in questione è molto conosciuta in Inghilterra e soprattutto nei salotti di corte. Bella, giovane e ricca, è una marchesa. Il suo nome è Rose Hanbury.

Moglie del marchese di Cholmondeley, con un passato da star delle passerelle, Rose conosce William da oltre 15 anni. Il presunto flirt tra il reale inglese e l’ex modella risale in realtà al 2019, anno in cui Kate Middleton era in attesa del principino Louis.

In quel periodo, l’allora Duca di Cambridge, fu beccato in una discoteca londinese in atteggiamenti intimi con una ragazza che si è scoperto essere poi proprio Rose Hanbury.

Dopo le fotografie di alcuni paparazzi che tanto scalpore suscitarono, Kate decise per il bene suo e della sua famiglia, di tagliare i ponti con i marchesi di Cholmondeley, escludendoli anche da eventi reali.

Oggi però la situazione è diversa. Sia Rose che suo marito, sono entrati ufficialmente a far parte della corte reale per volere di Carlo e Camilla. Il nuovo sovrano ha nominato il marito di Rose suo assistente personale, ragion per cui la coppia rivestirà un ruolo sempre più importante a casa Windsor.

Kate dunque si ritroverà ora ad avere davanti a sé, tutti i giorni, l’ex amante di suo marito che a quanto pare, è madre anche dei figli di William.

Figli illegittimi entrano a far parte di casa Windsor

Ebbene sì, il giallo reale continua. Sembra infatti che nel lontano 2009, William avrebbe avuto una relazione clandestina con Rose. La Hanbury, rimasta incinta di due gemelli, per evitare lo scandalo reale, avrebbe acconsentito a sposare il marchese di Cholmondeley, David.

A sua volta, quest’ultimo avrebbe riconosciuto e cresciuto i figli che in realtà sarebbero del Principe William. Insomma, una situazione abbastanza torbida.

A casa Windsor pare che tutti sapessero di questa storia, Kate inclusa, che non l’avrebbe presa affatto bene. La Principessa avrebbe addirittura avuto una crisi di nervi tale da richiedere un breve ricovero ospedaliero.

Ma non è finita qui. Re Carlo starebbe cercando ora di introdurre a corte i due nuovi presunti nipotini. Il 6 maggio, i gemelli di Rose faranno il loro debutto in società: Carlo III li ha scelti come suoi paggi. La storia è piuttosto ingarbugliata e complicata. Certo è che anche i reali hanno tanti scheletri nell’armadio pronti a spuntare fuori quando meno te lo aspetti.

Come sta reagendo Kate a tutti questi imprevisti? Si dice che la Principessa non stia affatto bene ma che per il benessere di casa Windsor e della sua famiglia in primis, finga che tutto sia perfetto. Adesso bisogna solo aspettare cosa accadrà il 6 maggio, quando il mondo assisterà all’incontro ufficiale tra William, Kate, Rose e i gemellini.