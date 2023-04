Milano, giovane madre arrestata 25 volte in 12 anni: ennesimo furto in casa

Negli ultimi 12 anni è stata arrestata 25 volte una giovane madre di 25 anni. Ennesima rapina: chiesti i domiciliari al campo rom.

E’ stata presa durante un tentativo di rapina lo scorso fine settimana, a Milano, una giovane madre di 25 anni che in passato è stata fermato per rapina ben 25 volte in 12 anni.

Trovata mentre forzava una porta insieme ad altre due persone, nel pomeriggio di venerdì a Milano. La giovane, 25 anni con un figlio neonato, è stata fermata durante l’ennesima rapina e adesso la richiesta degli inquirenti è al vaglio dei giudici. Possibile processo per direttissima e domiciliari per la donna che risiede in un campo rom, che negli ultimi 12 anni risulta abbia effettuato un totale di 25 furti.

La richiesta di domiciliari da scontare al camp rom – dove vive insieme al suo bambino – sarebbero legittime. La pena potrebbe portare la giovane madre a rimanere al campo rom di Monte Bisbino dove potrà assistere il figlio neonato e continuare con l’allattamento.

Stessa richiesta per quanto riguarda le due complici, altre dure ragazze giovani di 20 e 21 anni. Sono stati i carabinieri del Nucleo Radiomobile a prendere la banda di donne lo scorso venerdì a Milano, in via Capecelatro, mentre tentava di forzare una porta di un condominio. A carico della 25enne inoltre vi è anche un provvedimento – definitivo – del Tribunale di Pavia, per il cumulo di reati commessi durante tutta la carriera criminosa della donna, per un totale di pene da 7 anni e mezzo.

Il primo furto in appartamento a 14 anni

Nel 2011 la giovane era stata arrestata a Piacenza, a soli 14 anni di età. Superata la soglia di punibilità dunque per la donna era scattato il primo arresto per un furto in appartamento. Poi lo scenario si ripete anche a Brindisi e a Rimini, così come a Pescara e a Pavia, ancora a Firenze, Grosseto, poi in Veneto a Venezia e Triste. Gira tutta l’Italia la giovane madre, che enne sorpresa a Oristano due anni dopo nel tentativo di intrufolarsi in una casa di un parroco della zona.

Da quel momento altri 10 arresti legati al furto in casa, come il possesso di un grimaldello o di chiavi non di sua proprietà, dal 2015 al 2020, sempre in Veneto, dove ha collezionato diversi divieti di dimora tra i comuni dove avrebbe operato.

Ultima tappa è stata San Siro, zona residenziale di Milano, il bersaglio ancora un condominio. E’ stato uno dei condomini ad accorgersi delle tre ragazze, e ad avvertire le forze dell’ordine. La banda era rimasta sul pianerottolo per forzare la porta, quando i militari della squadra mobile sono arrivati sul posto insieme al colonnello Elefante.

Prima per la 25enne era arrivato con il provvedimento del tribunale di Pavia il trasferimento a San Vittore, con le due complici trattenute in caserma a Milano. Poi la direttissima, con la 20enne finita a San Vittore e la 21enne ai domiciliari.