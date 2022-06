Gwyneth Paltrow e Brad Pitt 20 anni dopo: l’amore dopo la rottura

Un altro ritorno celebre, una ex coppia di Hollywood che torna a parlare della loro relazione ben 20 anni dopo: parliamo di Gwyneth Paltrow e Brad Pitt, una delle coppie più amate negli anni ’90.

In questo 2022 (ma anche nel 2021) stiamo assistendo a tantissimi ritorni dal passato e i fan, in queste ultime ore, sono impazziti perché un’ex coppia molto amata alla fine degli anni ’90 è tornata a parlare della loro relazione.

Stiamo parlando di due attori molto famosi a Hollywood: Gwyneth Paltrow e Brad Pitt, che nel 1997 hanno fatto sognare milioni di persone con la loro fantastica storia d’amore. In queste ore si sono incontrati nuovamente, dimostrando come l’amore non finisceasempre dopo una rottura.

Gwyneth Paltrow e Brad Pitt ancora insieme: una grande amicizia e un grande amore

Dopo Brad e Jennifer Aniston, che nel 2020 sono tornati insieme in video, per una reunion, facendo impazzire di gioia tutti, ora è il turno di un’altra famosa ex dell’affascinante attore.

Questa è Gwyneth Paltrow, attrice, attivista e fondatrice di Goop, un brand di lifestyle nato nel 2008 e che ancora oggi ha un grande successo.

Nelle scorse ore, proprio la Paltrow ha invitato il suo ex fidanzato in un’intervista realizzata per il suo brand, dove i due hanno ricordato i tempi passati, il loro amore a 20 anni di distanza, dimostrando come tutto si possa trasformare in una bellissima amicizia.

Secondo i due attori, niente avviene per caso: infatti sia Gwyneth che Brad hanno riflettuto molto sulla loro storia e, in particolare, sul bel rapporto con il padre di lei, Bruce. L’attrice ha ricordato di quanto il papà tenesse a Brad Pitt, dicendo che per lui la star di Fight Club era proprio come un figlio.

Brad Pitt, infatti, ha ricordato di quanto volesse bene a Bruce Paltrow, dicendo: “Ti offriva questa saggezza e ti lasciava decidere. E aveva fiducia nei propri figli: diceva sempre: ‘Ce la faranno quando ce la faranno”.

Durante la chiacchierata, poi, la stessa Gwyneth ha ammesso che dopo 20 anni finalmente vede il Brad che avrebbe voluto sposare e ammette il grande affetto che prova per lui ancora oggi. Lui, di tutta risposta, dichiara che nonostante la separazione l’amore non è mai scemato davvero, anzi di è trasformato.

La storia di Gwyneth e Brad

Gwyneth Paltrow e Brad Pitt sono stati insieme dal 1994 al 1997, quando la loro relazione purtroppo si è rotta.

I due si amavano tantissimo ma, purtroppo, come spesso succede le cose non sono andate come previsto.

Sia la Paltrow che Pitt dopo si sono sposati, lei con Chris Martin (frontman dei Coldplay) e lui con Jennifer Aniston, due relazioni anch’esse finite dopo qualche anno.

Brad è poi stato sposato con Angelina Jolie, il cui divorzio si sta dibattendo proprio in queste settimane, con lei che vuole portarlo in tribunale per alcune proprietà vendute senza il suo permesso.