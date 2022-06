Charlotte Casiraghi imbestialita, l’intollerabile gesto di Charlene di Monaco: senza pietà

Charlotte Casiraghi su tutte le furie. La figlia di Carolina di Monaco è imbestialita con Charlene. Ecco che cosa ha fatto la principessa sudafricana. Un gesto davvero deplorevole per i Grimaldi. Che scandalo a corte!

Nuovi problemi per la famiglia Grimaldi. Il Principato trema. Ad essere furiosa è questa volta Charlotte Casiraghi. L’intollerabile gesto della zia Charlene Wittstock non è passato inosservato. La figlia della principessa Carolina è davvero delusa.

Charlene di Monaco delude la famiglia Grimaldi

Protagonista sempre delle copertine delle principali riviste nazionali e internazionali, Charlene di Monaco continua a destare scalpore. La consorte di Alberto II sta attraversando un periodo non propriamente semplice.

Qualche giorno fa è stato annunciato da un portavoce di Palazzo reale, che la principessa sudafricana è risultata positiva al covid-19 ragione per cui dovrà stare in isolamento fino alla avvenuta guarigione e pertanto, la Wittstock non potrà prendere parte ai vari eventi organizzati dalla corona ai quali aveva iniziato a partecipare dopo un anno lontano dal Principato.

Solo qualche settimana è stata la primadonna al Gran premio di Monte Carlo e madrina alla Fashion Week di Monte Carlo insieme alla figlioletta Gabriella. Ma ora la sua salute torna a far preoccupare.

A far parlare non sono solo i suoi problemi di salute ma anche un gesto che ha imbestialito tutti i membri della famiglia Grimaldi, in particolare Charlotte Casiraghi che è furiosa con lei. Sapete che cosa ha fatto la moglie di Alberto II? Questo gesto gravissimo non sarà mai perdonato dai componenti della famosa dinastia.

Charlotte Casiraghi furiosa con la zia Charlene

Charlotte Casiraghi su tutte le furie, è imbestialita con Charlene di Monaco. Sapete che cosa ha combinato la moglie di Alberto II? Ha allontanato i suoi figli, Jacques e Gabriella, dagli altri membri della famiglia Grimaldi e in particolare dalla figlia Carolina di Monaco.

Charlotte e Charlene sono sempre state legate da un rapporto indissolubile, forte e meraviglioso. In più occasioni le due sono state paparazzate, negli anni passati, insieme ad eventi ufficiali e privati.

Complici e sorridenti hanno catturato l’attenzione della stampa mondiale ma oggi i rapporti tra di loro sono freddi, addirittura glaciali. Da quando la principessa sudafricana è ritornata a corte, ha monopolizzato l’attenzione dei suoi figli e li ha tenuti solo per sé.

I piccolini di casa Grimaldi non hanno avuto più contatti con gli altri membri della famiglia e in particolare con Charlotte Casiraghi che ai suoi cugini è particolarmente legata.

Durante il periodo di assenza di Charlene dal Principato perché ricoverata prima in Sudafrica e poi in Svizzera per riprendersi da alcuni importanti problemi di salute, la figlia di Carolina di Monaco ma anche le sorelle di Alberto II, sono state un punto di riferimento importante per Jacques e Gabriella.

Ma da quando Charlene è ritornata a corte, la situazione è cambiata. Fa sapere la rivista Public che la moglie di Alberto II ha estromesso il clan dei Grimaldi dalla vita di Jacques e Gabriella. Che grande dolore per Charlotte che vorrebbe avere invece un rapporto cordiale e sereno come un tempo con l’adorata zia e rivedere i suoi cuginetti.