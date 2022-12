“Vai a casa”, cacciato dallo studio di UeD: Maria perde le staffe davanti a tutti

UeD, Maria De Filippi perde le staffe davanti a tutti. Proprio lui cacciato dallo studio di Canale 5. Ecco che cosa è accaduto nella famosa trasmissione Mediaset.

Continuano le sorprese per i telespettatori di Canale 5. Un nuovo colpo di scena direttamente dal salotto dell’amore di Maria De Filippi: cavaliere cacciato dallo studio. Ecco perché.

Colpo di scena a UeD

Se c’è una trasmissione che tanto piace agli italiani è sicuramente quella condotta da Maria De Filippi, Uomini e Donne, il programma di punta della rete del Biscione in onda ormai da più di 25 anni.

Pensato e ideato dalla famosa conduttrice Mediaset, moglie di Maurizio Costanzo, la trasmissione leggera e trash, come direbbero oggi gli internauti moderni, consente alla testa di staccare la spina per un’oretta divertendosi a seguire i personaggi curiosi che si presentano al cospetto della Queen di Canale 5.

Da sempre il programma di Maria De Filippi si caratterizza per colpi di scena e sorprese che il più delle volte lasciano un po’ basiti i telespettatori ma anche i partecipanti. Sapete a questo proposito che cosa è successo?

Proprio nel salotto dei sentimenti più famoso d’Italia, Maria De Filippi, di solito donna tranquilla e pacata, ha perso la pazienza. Un cavaliere sgamato così pubblicamente, umiliato dalla presentatrice, viene cacciato dallo studio.

Chi è il cavaliere cacciato dallo studio di Uomini e Donne

Maria De Filippi e la sua trasmissione continuano a sorprendere i telespettatori. Ciò che è successo in una delle ultime puntate del programma Mediaset ha lasciato tutti basiti, poi. Avete visto cosa è accaduto? La conduttrice di casa perde la pazienza e caccia dalla trasmissione un cavaliere: stiamo parlando del signor Mario, corteggiatore di Gemma.

Da quando Ida Platano ha lasciato la trasmissione con il compagno Alessandro Vicinanza, la sua migliore amica Gemma Galgani è tornata nuovamente ad essere la protagonista della trasmissione.

Ebbene, il signor Mario di cui abbiamo appena fatto il nome, arriva in programma per corteggiare la signora torinese. Gemma, rapita dal suo fascino, si mostra davvero intenzionata a volerlo conoscere ma la batosta per lei è dietro l’angolo.

Come hanno visto i telespettatori in trasmissione, la Galgani è stata presa in giro proprio da questo cavaliere arrivato per lei. La dinamica è sconcertante e lo svolgimento dei fatti ha lasciato tutti senza parole.

A raccontare cosa è accaduto tra Gemma e il cavaliere è proprio la dama torinese che al centro studio prende la parola. La Galgani dichiara di aver sentito una conversazione (il signor Mario era convinto di aver agganciato il telefono) nel corso della quale il cavaliere inizia a sparlare con il signor Alessandro, di Gemma dichiarando che non potrebbe mai instaurare un rapporto con lei.

Della Galgani dice che è una donna possessiva e invadente. Ma non è tutto. Pare che la dama abbia sentito anche qualcosa di ancora più grave: il signor Mario, consigliato dalla nuora, sarebbe arrivato in trasmissione a corteggiare Gemma solo per ottenere popolarità.

Insomma, di fronte a queste confessioni, non soltanto gli opinionisti e i partecipanti ma anche Maria De Filippi rimane allibita. La conduttrice perde la pazienza: cosa fare in questi casi? Nient’altro che cacciare l’impostore dalla trasmissione.

Gianni Sperti in più occasioni ha intimato al cavaliere di abbandonare la sedia e lo studio. Maria De Filippi, poi, è intervenuta e ha detto la sua. La moglie di Maurizio Costanzo ha dichiarato che la televisione può avere due facce della medaglia, sia positiva che negativa.

Bisogna saper scegliere però da che parte stare. Con la calma serafica che da sempre la contraddistingue, Maria De Filippi ha invitato il signore a lasciare lo studio, a pensare sulle sue azioni riflettendo su quanto fatto. Si conclude così l’avventura a Uomini e Donne del signor Mario costretto a lasciare lo studio.