Guns N’ Roses arrivano in Italia a luglio, unica data al Circo Massimo

I Guns N’ Roses annunciano la loro unica data in Italia quest’estate: l’8 luglio al Circo Massimo di Roma. Ecco tutte le info sul loro prossimo show.

La band di Axl Rose, Slash e Duff McKagan torna in Italia, dopo il successo di San Siro del 2022, come hanno annunciato proprio nelle ultime ore.

Tutti i fan si tengano pronti a questa nuovissima e unica data, i cui biglietti saranno in vendita da domani, 22 febbraio 2023. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

I Guns N’ Roses tornano in Italia a luglio

La band hard rock Guns N’Roses è pronta a tornare in Italia, con un’unica tappa che fa parte del loro tour mondiale “Plot Extensive 2023 World Tour”.

Dopo il successo del loro show al San Siro di Milano la scorsa estate, l’8 luglio 2023 Axl Rose, Slash e Duff McKagan sono pronti a tornare nel nostro Paese, dai loro fan per un’altra straordinaria performance.

Si esibiranno, stavolta, in un altro luogo simbolo dei grandi concerti: il Circo Massimo a Roma, uno show imperdibile per i più appassionati.

I biglietti per il concerto saranno disponibili da domani 22 febbraio 2022, soltanto però per i membri del fan club, che potranno accedere alla Nightrain Presale dalle 10 di domani mattina.

Dopo di che, i biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation, dalle 10 di giovedì 23 febbraio.

Per tutti gli altri, la vendita generale si aprirà alle 10 di venerdì 24 febbraio sulle solite piattaforme, ovvero www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.

Il tour mondiale dei Guns N’ Roses partirà il prossimo 5 giugno e toccherà città come Tel Aviv, Madrid, Copenaghen, Oslo, Londra, Francoforte, Parigi, Bucarest, Budapest, Atene, Montreal, Boston, Chicago, Nashville, Toronto, Kansas City, Houston, San Diego. Il tour si concluderà il 16 ottobre 2023, a Vancouver.

La storia della band

Trent’anni fa iniziava la storia rivoluzionaria della band hard rock, che ebbe un impatto fortissimo sulla cultura pop degli anni ’90.

Un’influenza fortissima, che ha cambiato per sempre le tendenze musicali di quegli anni, ma anche delle generazioni arrivate dopo, oltre che portare un cambiamento anche nelle performance sul palco.

La band Guns N’Roses nasce nel 1985, dai membri di due band già esistenti ovvero gli L.A. Guns e gli Hollywood Rose.

Fondato da Axl Rose, Tracii Guns, Izzy Stradlin, Ole Beich e Rob Gardner, il gruppo pubblicò il primo EP nel 1986.

Guidati dal carismatico Axl Rose e dal chitarrista Slash, la band diventa in poco tempo iconica, grazie al loro potente sound, l’immagine trasgressiva e le esibizioni dal vivo mai viste prima.

In questi decenni, hanno venduto 100 milioni di dischi in tutto il mondo, presenti nella classifica dei cento migliori artisti, stilata da Rolling Stone.

I loro brani più famosi sono ancora oggi tra i più ascoltati, come Sweet Child of Mine, Don’t Cry, Paradise City, November Rain e Welcome to the Jungle, tra i tanti.

Nonostante le crisi affrontate negli anni tra i componenti della band, i Guns N’Roses continuano la loro brillante carriera, senza perdere un colpo, come dimostra appunto questo nuovissimo tour che inizierà presto.