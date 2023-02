Arrivano 1500 euro di bonus famiglia, servono solo 2 requisiti per fare richiesta

Sono in arrivo due bonus importanti per le famiglie con ragazzi in età scolare. Vediamo di cosa si tratta e come farne richiesta.

Il bonus andrà a sostituire il bonus cultura previsto dal precedente governo. Gli attuali politici lo considerano come una misura giusta.

Due nuovi bonus per le famiglie

A confermare l’arrivo di due bonus dedicati alle famiglie ci ha pensato Federico Mollicone, il presidente della Commissione Cultura alla Camera. Per riceverlo, però, sarà necessario attendere ancora qualche tempo. Infatti, per il 2023 sarà ancora attiva la Carta della Cultura giovani universale, prevista dai governi precedenti. Il Governo Meloni, invece, sta lavorando per prevedere un bonus completamente nuovo.

La Carta della Cultura consentiva a chi avesse compiuto 18 anni, nell’anno in corso, di ricevere un bonus di 500 euro per acquistare materiale scolastico e non solo. Grazie al bonus, infatti, si può acquistare anche un abbonamento per cinema o teatro, libri per l’intrattenimento e così via. I nati a partire dal 2005, che compiranno 18 anni nel 2024, non potranno beneficiare più di tale bonus, che cambierà dividendosi in 2 parti.

Carta della cultura: come cambierà nel 2024

Il presidente della Commissione Scienza, Cultura e Istruzione alla Camera dei deputati Federico Mollicone ha spiegato come cambierà il bonus cultura o 18app, nel dettaglio.

Le carte per gli studenti saranno due e riguarderanno i ragazzi provenienti da famiglie meno facoltose. In linea di massima, le due carte somiglieranno alla 18app prevista fino alla fine di quest’anno ma le regolamentazioni saranno diverse.

La prima carta in arrivo il prossimo anno si chiamerà Carta della cultura dei giovani. Essa darà la possibilità agli studenti meno facoltosi, di avere un supporto nei loro acquisti destinati allo studio. Per ottenere la carta c’è bisogno che lo studente provenga da una famiglia in cui l’ISEE non superi i 35.000 euro all’anno.

La seconda, invece, si chiama Carta del merito e permetterà a tutti gli studenti di ottenere il bonus, senza bisogno che rientri in determinate fasce di reddito. Ci sono, però, dei vincoli di merito. Lo studente potrà usufruire del bonus soltanto se si maturerà con una votazione di 100 su 100.

Le due carte sono accumulabili tra di loro e, se sommate tra di loro, possono far arrivare l’agevolazione per gli studenti e le loro famiglie, fino 1500 euro massimo. Non potrà usufruirne chi non ne ha diritto. Dichiarando il falso si potrebbe incorrere in multe che possono sfiorare i 50 mila euro.

Dunque, se da un lato si avvantaggerà chi è più meritevole, dall’altro si vorrà dare aiuto alle famiglie meno abbienti, differenziando sostanzialmente un bonus di 500 euro che prima spettava a tutti. Ciò era già ben chiaro sin dai primi discorsi fatti dalla neoeletta Meloni.