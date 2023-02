Il male del secolo se l’è portata via a soli 36 anni, ma Alessandra Tocco non ha mai perso la voglia di vivere, e con coraggio e dignità ha affrontato una battaglia durissima contro un nemico temibile e terribile, che non le ha lasciato scampo.

Il rammarico più grande di questa giovane donna è stato dover lasciare il figlio, un bambino di 11 anni, che ha cercato di preservare il più possibile dall’amara verità. Negli ultimi mesi Alessandra ha condiviso sui social i momenti più duri della malattia, ma anche la sua voglia di combattere. “Non ti lascerò vincere, perché ho un figlio da difendere” scriveva appena pochi mesi fa. Poi, negli ultimi giorni le sue condizioni si sono aggravate, e lo scorso fine settimana il suo cuore ha smesso di battere. I funerali della giovane mamma sono stati celebrati nella basilica di Sant’Andrea. Ad accompagnarla rose rosse e girasoli, come lei stessa aveva voluto.

Uccisa da un tumore a 36 anni, il commovente messaggio di Alessandra per suo figlio

Una giovane mamma colpita dal male del secolo che, in ogni istante della sua battaglia, ha dedicato pensieri e parole a suo figlio, un bambino di 11 anni. Alessandra Tocco si è ammalata di tumore qualche mese fa e ha combattuto con tutte le sue forze, perché mai avrebbe voluto lasciare quel figlio tanto amato. La sua forza però non è bastata a vincere il male del secolo, che qualche giorno fa se l’è portata via.

In questo lungo cammino Alessandra ha condiviso sui social i momenti più duri della malattia, senza mai perdere la speranza. In un lungo post su Facebook, la giovane mamma ha scritto quello che adesso – alla luce del terribile epilogo della sua vita – appare come una sorta di testamento per il suo bambino.

“Vorrei poterti dire che va tutto bene e che tutto sarà semplice. Invece, figlio mio, devo dirti che non sarà così. Ti dico che la vita è un grande dono, ma fatto di delusioni, dolori e sacrifici. Ti dico che le cose te le dovrai guadagnare, poche volte le raggiungerai e a volte non arriverai nemmeno a sfiorarle. Ti dico che la vita va vissuta con coraggio e umiltà, ma che non devi mai abbassare la guardia”

si legge in uno scorcio di quella lunga missiva scritta il 3 settembre scorso.

L’ultimo saluto alla giovane mamma

Negli ultimi giorni le condizioni di Alessandra Tocco si sono aggravate e lo scorso fine settimana il suo cuore ha smesso di battere. I funerali della giovane mamma sono stati celebrati lunedì pomeriggio nella basilica di Sant’Andrea a Mantova, la città in cui era nata e in cui viveva. Ad accompagnarla per l’ultimo viaggio c’erano rose rosse e girasoli, come lei stessa aveva voluto.