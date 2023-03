Archiviata la 25esima giornata di Serie A che qualche sorpresa ce l’ha anche riservata, è tempo di tornare a immergersi nelle sfide dell’Olimpo del calcio: la Champions League. Nelle prime quattro partite di ritorno degli ottavi di finale della coppa dalla grandi orecchie sarà impegnata solo un’italiana: il Milan, campione d’Italia in carica, di Stefano Pioli, che arriva alla gara contro il Tottenham di Antonio Conte forte dell’1-0 conquistato a San Siro, ma probabilmente senza il suo bomber, Olivier Giroud, colpito da un attacco influenzale e in dubbio per mercoledì.

Non sarà, insomma, una sfida semplice quella di Londra per i rossoneri. Altrettanto difficile, poi, sarà per il Paris Saint-Germain ribaltare il risultato dell’andata contro il Bayern Monaco, che proprio al Parco dei Principi è riuscito a strappare il primo round. La musichetta più bella del calcio, però, si inizierà a sentire già stasera con le partite tra Benfica e Club Brugge, in cui i portoghesi partono decisamente meglio rispetto ai belga, e quella tra il Chelsea e il Borussia Dortmund, in cui gli uomini di Graham Potter avranno la possibilità di rialzarsi da un periodo tutt’altro che facile, e nonostante gli acquisti milionari di gennaio. È tutto pronto, quindi, per la Champions League, o poco ci manca, vediamo insieme dove vedere le gare in tv e diretta streaming.

Champions League, il Milan si gioca i quarti a Londra contro il Tottenham di Conte: dove vedere la sfida in tv e diretta streaming

Dopo una settimana di stop, che è servita per rifiatare, torna a fare compagnia agli amanti del calcio la Champions League, con le prime quattro partite di ritorno degli ottavi di finale. Tutto è ancora aperto per le prime otto squadre impegnate nel primo turno della fase a eliminazione diretta, e quindi i risultati dell’andata potrebbero essere smentiti o confermati restringendo ancora di più il cerchio delle grandi che meritano di continuare a calcare il palcoscenico più importante d’Europa. Anche il Milan.

Ecco, i ragazzi di Stefano Pioli sono l’unica squadra italiana che avrà l’onore di scendere in campo questa settimana, e lo farà a Londra, nello stadio del Tottenham, contro gli undici di Antonio Conte, che nel primo round avevano abdicato ai campioni d’Italia grazie al gol al settimo minuto di Brahim Diaz. Lo spagnolo, quasi per una perfida ironia della sorte, è tra i giocatori in dubbio per un infortunio al ginocchio che, tra l’altro, non gli ha permesso di essere in campo neanche nella sfida (persa) di Serie A contro la Fiorentina.

Ma non c’è solo lui a rischiare di non esserci. Anche il vicecampione del mondo con la maglia della Francia Olivier Giroud potrebbe non esserci per l’importante gara contro gli Spurs di mercoledì alle 21. L’attaccante, che non segna dal 10 febbraio, è stato colpito da un’influenza e potrebbe addirittura non partire alla volta dell’Inghilterra. Chi non ci sarà sicuramente, invece, oltre al solito Alessandro Florenzi, anche il capitano Davide Calabria, Ismail Bennacer e Zlatan Ibrahimovic. L’indisponibilità dello svedese è dovuta al fatto che non è stato inserito nella lista per la coppa dalle grandi orecchie per questo turno.

Se Sparta piange, però, Atene non ride. E la lista degli indisponibile dell’ex tecnico di Juventus e Inter è decisamente più lunga rispetto a quella di Pioli. E sì, è un fattore che pesa: dopo la gara di andata a San Siro, il Tottenham ha vinto due partite importanti, due derby, in Premier League, ma ha anche perso in FA Cup contro lo Sheffield United, squadra di Championship, e poi contro il Wolves sabato, di nuovo in campionato, mettendo a rischio il quarto posto, insediato dal Liverpool, che al momento ha da recuperare una partita rispetto ai londinesi di Conte.

La sfida che decreterà chi tra le due andrà avanti nel percorso che porterà alla finale del 10 giugno nello stadio Ataturk di Istanbul sarà visibile in esclusiva su Amazon Prime Video, e quindi su qualsiasi piattaforma che supporti l’app. Quanto alla partita che si potrà vedere in chiaro su Canale 5, ma anche su Mediaset Infinity, Sky (ai canali Sky Sport Football e Sky Sport) e su Sky Go è quella tra il Chelsea e il Borussia Dortmund di stasera alle 21.

Gli uomini di Graham Potter sono tornati alla vittoria, in campionato, sabato, contro il Leeds dopo oltre un mese e mezzo in cui arrivano solo pareggi o, peggio, sconfitte. Anche dalla sfida di andata contro i tedeschi, decisamente più in forma – non perdono, in gare ufficiali dall’11 novembre -, al Signal Iduna Park di tre settimane fa, i Blues sono usciti con le ossa rotte. Ma avranno comunque la possibilità di ribaltare il risultato perché, di fatto, i gialloneri di Edin Terzic hanno vinto solo di misura. E quindi a Stamford Bridge ne vedremo delle belle, ci si augura.

Alla stessa ora, e in onda su Sky, ci sarà anche la partita tra il Benfica, i giustizieri dei bianconeri di Massimiliano Allegri, e il Club Brugge. Questo match è forse quello meno in bilico dei quattro che si vedranno in questa settimana di Champions League. I portoghesi, che sono primi in campionato, a otto lunghezze di distanza dai rivali del Porto, e hanno fatto molto bene anche nella prima parte della coppa dalle grandi orecchie, portano dal 2-0 in Belgio e sono decisamente favoriti (dai pronostici, e non solo) rispetto ai ragazzi di Scott Parker, ma ecco: non è ancora detta l’ultima parola.

Così come non è detta per la sfida (forse) più emozionante di questa prima parte degli ottavi di finale, quella che ha il sapore di una finale anticipata tra il Bayern Monaco di Julian Nagelsmann e il Paris Saint-Germain di Christophe Galtier. Al Parco dei Principi, lo stadio dei francesi, era andata molto meglio ai bavaresi, andati in vantaggio grazie al gol dell’ex di Kingsley Coman, uno dei migliori in campo tra l’altro, e mai davvero in pericolo di subire il pareggio. Nella partita di mercoledì alle 21, che si potrà gustare (anche questa) su Sky e annessi, dovranno essere quindi gli ospiti a ribaltare il risultato, altrimenti, per un altro anno, la loro avventura nell’Olimpo del calcio si concluderà anzitempo, e con tanto rammarico, ovviamente.

Le partite degli ottavi di finale delle altre italiane

La settimana prossima, poi, si concluderanno gli ottavi di finale con le partite delle altre due italiane, l’Inter di Simone Inzaghi, che dovrà reggere in Portogallo contro gli uomini di Sergio Conceiçao, e il Napoli di Luciano Spalletti, che invece contro l’Eintracht Francoforte, in Germania, si è assicurata, quasi, il passaggio del turno. La stessa cosa, ma con un punteggio quasi tennistico, ha fatto il Real Madrid di Carlo Ancelotti contro il Liverpool che, però, sembra essere uscita da una crisi che andava avanti da inizio stagione – ha vinto contro il Manchester United, domenica, per 7-0 ad Anfield. L’ultima sfida in programma, poi, sarà quella tra il Manchester City di Pep Guardiola contro il Lipsia, che all’andata era finita 1-1 con tante occasioni sprecate da parte degli inglesi.