Trump: gli avvocati contro la foto “pubblicata” dei suoi documenti segreti

I legali dell’ex presidente degli Stati Uniti Trump hanno chiesto a un esperto indipendente di esaminare i documenti sequestrati dall’FBI nel registro di Mar-a-Lago, la sua villa a Palm Beach (Florida).

Con questo, però, hanno dato al Dipartimento di Giustizia l’opportunità di reagire, di accusarlo di aver nascosto e spostato documenti segreti e, inoltre, di pubblicare una fotografia che parla da sé. Gli avvocati di Trump si sono lamentati in una memoria davanti al giudice che la foto è stata pubblicata senza un vero motivo solo per provocare un effetto “drammatico”.

“La risposta del governo includeva gratuitamente una fotografia di presunti materiali classificati rimossi da un container e sparpagliati a terra con effetti drammatici”, affermano gli avvocati di Trump. Nella fotografia sono visibili ad occhio nudo le copertine dei frontespizi con documenti classificati come segreti e top secret e con ulteriori segni che indicano un accesso ancora più ristretto.

Ampliando la visuale, ci sono alcune date e codici di classificazione aggiuntivi che gli esperti di intelligence sottolineano che corrispondono a informazioni altamente sensibili e alla possibile identificazione di fonti clandestine di spionaggio. Sono segreti di stato. La fotografia è un duro colpo per Trump in termini di immagine. Lo stesso ex presidente si è lamentato sul suo social network: “È terribile il modo in cui l’FBI, durante il raid di Mar-a-Lago, ha gettato a caso documenti per terra (magari facendo finta che fossi io a farlo!), e poi ha iniziato a fotografarli per farli vedere al pubblico.

Pensavano di volerli mantenere segreti? Per fortuna li ho declassificati!” ha scritto. Curiosamente, gli avvocati di Trump non hanno mai utilizzato l’argomento dell’ex presidente secondo cui “sono tutti declassificati”. Forse lo recupereranno in futuro, ma è un’arma a doppio taglio. Tanto per cominciare, non lo libererebbe da possibili crimini. In una nota a pagina 22 della dichiarazione, l’agente federale dell’FBI sottolinea che la legge sullo spionaggio non fa riferimento a documenti riservati ma a “informazioni relative alla difesa nazionale”.

D’altra parte, se Trump dice di aver declassificato i documenti, è un riconoscimento implicito che sapeva di averli, indebolendo la linea di difesa di averli inavvertitamente portati via dalla Casa Bianca, come affermato in un’altra lettera dai suoi avvocati. al Dipartimento di Giustizia. Ma oltre al colpo che rappresenta la fotografia, il Dipartimento di Giustizia ha anche approfittato della sua risposta per fornire alcuni dettagli aggiuntivi sulle indagini che smascherano Trump e che sostengono una possibile accusa di intralcio alla giustizia.

Quando l’agente speciale dell’FBI ha scritto la dichiarazione per giustificare la ricerca, non pensava che sarebbe stata resa pubblica e non poteva separare cosa dire e cosa no. In seguito, è stato il Dipartimento di Giustizia a dover cancellare centinaia di righe in cui si mescolavano prove, testimonianze e argomentazioni.

Ora, l’iniziativa di Trump di richiedere un perito ha consentito alla Procura di redigere da zero una nuova, più incriminante memoria contro l’ex presidente, misurando ciò che poteva dire e cosa non poteva, senza rivelare informazioni riservate o compromettere l’indagine, ma articolando una storia più completa e coerente di quella emersa dalla relazione.

In particolare, il Dipartimento di Giustizia sottolinea che quando gli agenti si sono presentati a Mar-a-Lago il 3 giugno per far rispettare una citazione emessa settimane prima da un gran giurì per prendere eventuali documenti riservati che erano ancora lì, gli avvocati di Trump hanno impedito loro di controllare il contenuto delle scatole nel magazzino in cui si trovavano.

L’indagine successiva ha portato l’FBI alla convinzione che documenti con segni di classificazione fossero stati “nascosti e spostati” da quel magazzino e che potessero esserci tentativi di ostacolare l’azione della giustizia. Il nuovo documento rivela che in anagrafe sono stati trovati un centinaio di documenti classificati (fino ad allora si parlava di 11 serie di documenti, ma non si sapeva a quanti si sommassero).

È più del doppio di ciò che gli avvocati di Trump hanno consegnato a seguito della citazione di giugno, anche se gli avvocati di Trump hanno testimoniato che dopo una ricerca “diligente” avevano pienamente rispettato la citazione. Nella loro nuova relazione di mercoledì davanti al giudice, oltre a lamentarsi della fotografia, gli avvocati di Trump insistono affinché un esperto indipendente esamini i documenti e accetti che si tratti di qualcuno con il permesso di rivedere i documenti riservati.

Inoltre, si interrogano sull’origine dell’indagine, che è stata quella di scoprire che nelle 15 scatole che Trump ha consegnato a gennaio, un anno dopo aver lasciato la presidenza, c’erano numerosi documenti segreti che non dovrebbero essere in suo possesso. “L’idea che i documenti presidenziali contengano informazioni sensibili non avrebbe mai dovuto essere motivo di allarme”, sostengono come se fosse naturale averli a Mar-a-Lago.