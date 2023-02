Guerra in Ucraina, Zelensky: “Nessun negoziato con Putin”

Il presidente ucraino Zelensky ha recentemente rilasciato un’intervista alla Bbc britannica “L’Ucraina sta combattendo per sopravvivere, l’unità è vitale”.

Lo stesso presidente ha poi chiarito che non prevede nessun negoziato o compromesso con Putin, dal momento che non c’è fiducia per poter dialogare con il presidente Russo. Queste dichiarazioni arrivano a pochi giorni dall’anniversario dell’inizio della guerra, avvenuto il 24 febbraio 2022.

Nessun fiducia verso Putin, le parole di Zelensky

Il presidente dell’Ucraina Zelensky ha recentemente rilasciato un importante intervista alla Bbc britannica, durante questa intervista sono stati toccati temi importanti tra cui la possibilità di raggiungere un compromesso o un accordo con il presidente russo Putin per il cessate il fuoco.

Zelensky però ha chiarito benissimo che da parte sua non ci sono le basi per un possibile accordo perché non c’è alcuna fiducia verso il presidente Putin. Ha inoltre chiarito che non è disposto a concedere nessun territorio alla Russia per nessun accordo di pace, “la Russia continuerebbe a tornare” queste le sue parole.

Intanto si avvicina l’anniversario dell’inizio della guerra cominciata il 24 febbraio 2022, e continuano ancora oggi gli scontri sui territori ucraini tra esercito ucraino e esercito russo.

Su una possibile pace si è espressa anche Victoria Nuland, sottosegretario di Stato USA, secondo lei la formula di pace presentata dall’Ucraina è giusta al contrario di quanto invece afferma la Russia che parla di “falsa pace”.

Il sottosegretario di Stato USA ha chiarito che si ha la necessità di raggiungere una pace che sia durevole e che permetta all’Ucraina di sopravvivere e anche prosperare all’interno dei confini internazionali.

Con le sue parole ha perciò voluto ancora una volta marcare il sostegno che gli Stati Uniti d’America hanno nei confronti dell’Ucraina, soprattutto per le future azioni di preparazione all’offensiva che hanno lo scopo di poter riconquistare i territori attualmente in mano russa.

La Nuland ha chiarito che l’Ucraina ha il pieno appoggio, anche qualora decidesse di intraprendere altre azioni o di voler tentare di raggiungere la pace attraverso la diplomazia.

Intanto il ministero della Difesa dell’Ucraina ha reso noto che nelle scorse ore c’è stato un altro scambio di prigionieri che ha permesso di far tornare a casa 100 difensori dell’Ucraina e un civile che si trovavano all’interno delle prigioni russe.

Il comizio con il Presidente Putin

In Russia intanto le cose si svolgono diversamente, ci sarà un comizio del Presidente Vladimir Putin nella città di Mosca.

La nazione si prepara a solennizzare il primo anniversario dell’invasione dell’Ucraina con lo scopo di incoraggiare il pubblico a sostenere ancora di più i soldati che al momento si trovano al fronte.

Secondo diverse fonti delle regioni russe tra le tante proposte avanzate dal Cremlino c’è quella di realizzare vari murales nelle città che hanno lo scopo di celebrare il coraggio e l’eroismo dei soldati russi impegnati nella guerra in Ucraina.

Un’altra proposta è quella di realizzare dei video con persone disposte nella forma di stella davanti ai vari memoriali di guerra, per ricordare la decorazione della Stella degli Eroi.

Si esorta inoltre il popolo ha realizzare dei doni fatti a mano da poter inviare ai soldati che al momento si trovano al fronte, ad esempio delle candele da utilizzare per le trincee, dei guanti, delle calze, delle borse per il tabacco, magari ricamandole con la scritta “avanti verso la vittoria”.

Un’altra possibilità avanzata è quella di creare degli incontri tra le scolaresche e i veterani di guerra, sono stati proposti anche dei concerti negli ospedali per i soldati e i feriti di guerra, e l’invio di lettere per sostenere i militari in Ucraina.

L’evento principale sarà sicuramente il comizio di Putin che si terrà allo stadio Luzhniky nella città di Mosca, come è già stato anticipato nei giorni scorsi dai media locali.