A marzo potranno gioire questi pensionati italiani che riceveranno 500 euro in più

Il mese di marzo è fortunato per questi pensionati italiani, con un assegno che aggiunge 500 euro a quanto già percepito.

Si sta già parlando dell’aumento delle pensioni che ci saranno nel mese di marzo 2023, proprio perché sono moltissimi i pensionati che vogliono capire se ci sarà o meno l’aumento nell’assegno. Il provvedimento ha abbracciato alcuni pensionati già in questo mese di febbraio, mentre altri potranno godere dell’aumento a marzo. Si parla anche di 500 euro in più per una determinata categorie di persone. Ci sono quindi dei provvedimenti da comprendere e anche conoscere i fortunati che riceveranno questo aumento.

Aumento delle pensioni, chi ha percepito una quota più alta?

Prima di comprendere chi siano i fortunati dell’aumento della pensione di marzo, gli esperti fanno il punto sui pensionati che hanno già ricevuto la pensione con gli aumenti che sono dovuti alla rivalutazione.

Questa fetta di pensionati ha ricevuto l’aumento ma solo dietro determinati requisiti. Si parla infatti di pensionati con la pensione al mimino, con un provvedimento che ha portato finalmente a vedere la propria pensione maggiorata.

L’incremento è arrivato ai soggetti che non percepiscono pensioni superiori a 2.100 euro. Per tutti gli altri la notizia è che l’aumento arriverà nel mese di marzo. È stato comunque un ottimo mese per alcuni soggetti, infatti chi ha compiuto 75 anni – in poi – ha percepito la pensione di euro 597 come promesso.

Per tutti coloro che non hanno questo requisito in particolare, la pensione minima arriverà comunque a 571 euro.

500 euro di pensione in più a marzo: chi sono i fortunati?

Come anticipato, ci sono ben 500 euro di pensione in più a marzo ma solo per alcuni fortunati. È bene capire che la rivalutazione dello 7,3% sia stata applicata in toto per tutte le pensioni, ma chi prende una quota medio/alta fino adesso non ha potuto godere di tale beneficio.

Secondo quanto emerge, dal mese di marzo anche questi pensionati potranno avere la rivalutazione completa dell’assegno e ci saranno alcuni pensionati che potranno arrivare sino a 495 euro in più. Una bellissima notizia per questa categoria in particolare.

Le categorie di suddivisione hanno visto sino a febbraio una rivalutazione in percentuale, a seconda della pensione lorda percepita. Questo si traduce nel fatto che maggiore fosse l’assegno minore sarebbe stata la percentuale di rivalutazione.

Un esempio? Una pensione lorda da 5250 euro ha avuto una rivalutazione del 32%.

Il capitolo febbraio è stato completamente archiviato, con una rivalutazione degli importi totali. La percentuale nuova supera l’8%, ma gli arretrati verranno aggiunti sulla pensione nel mese di gennaio 2024.

Quello che alcuni pensionati vedranno nel mese di marzo è la quota con gli arretrati e gli aumenti, per questo motivo l’accumulo porta sino a 500 euro in più sulla pensione.

Insomma, si attende con ansia questo marzo che sicuramente avrà non poche sorprese per i pensionati che fino ad oggi non hanno ancora ricevuto nulla a fine mese.