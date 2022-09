Guerra in Ucraina, l’avanzata di Kiev: liberata Kupiansk

Il contrattacco ucraino è valso la liberazione di Kupiansk, importante città strategica per i rifornimenti russi. Avanzata di Kiev a nord-est.

L’annuncio di Zelensky, sui km conquisti nell’ultima settimana: 30 le località liberate. L’esercito ucraino vicino anche alla riconquista di Izuym, oltre a Kupiansk. Le condizioni del giornalista italiano ferito in Ucraina.

Guerra in Ucraina, Kiev conquista mille km quadrati in una settimana

Il presidente ucraino ha annunciato che l’esercito avrebbe riconquistato mille km quadrati nell’ultima settimana. In questa fase della guerra, la resistenza sarebbe dunque avanzata verso nord-est, riuscendo a impadronirsi di territori precedentemente sotto il controllo della Russia.

Giunti al giorno 199 della guerra, Zelenksy ha fatto sapere che proprio in quella zona del Paese sarebbero state riprese ben 30 località, mentre Mosca continua a inviare truppe a Kharkiv.

Inoltre l’esercito di Kiev, anche nel sud del Paese, ha effettuato importanti avanzate. Nel settore meridionale, ha commentato il portavoce del Comando dell’esercito Nataliya Gumenyuk, ci sono state vittorie in varie zone.

Izyum è stata abbandonata quasi del tutto dalle truppe russe, anche se le testate di Mosca parlano di mossa strategica, lo stato maggiore ucraino riferisce che la città dovrebbe tornare nel pieno possesso dell’Ucraina nel giro di ore. L’esercito di Kiev starebbe sfondando da sud, e se la Russia non dovesse riuscire a contrattaccare, sarebbe una delle sconfitte più pesanti da quando è iniziata la guerra.

Tornando a Kupiansk, Oblast orientale, il comunicato della liberazione ufficiale è stato inviato da Natalia Popola su Telegram. I vertici della regione di Kharkiv hanno appreso con gioia la notizia, inneggiando alla gloria delle forze armate di Kiev. I soldati hanno così potuto mettere le mani nuovamente su quella che era diventata una città fondamentale per i rifornimenti di tipo logistico della Russia.

Ucraina, il giornalista italiano Mattia Sorbi in ospedale russo

Mattia Sorbi, freelance italiano, è stato ferito dopo che la vettura su cui viaggiava è esplosa dopo essere finita su una mina. Il guidatore dell’auto è morto, a causa del violento impatto e dell’esplosione.

Secondo quanto riportato dall‘Ansa, pare che il giornalista si trovi adesso in un ospedale sotto il controllo delle forse russe. Le sue condizioni sono in stato di miglioramento, e la Farnesina ha comunicato che è stato curato e le notizie che arrivano sono positive.

Non c’è una grande copertura per quanto riguarda la comunicazione diretta, ma si lavora in queste ore per riportare Mattia Sorbi in Italia il prima possibile, e per fargli avere le migliori cure al ritorno nel Paese.